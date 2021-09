„S výsledkem jsme spokojeni. Před zápasem bychom dva body brali. Kometa byla pro nás neznámou, nevěděli jsme s kým přijede a jak bude hrát,“ řekl trenér Slezanu Opavy Aleš Tomášek. „Měli jsme více šancí, i když ve druhé třetině nás dostal soupeř pod tlak a převzal iniciativu. Byl to zápas gólmanů,“ podotkl šéf opavské lavičky. „Z naší strany tam bylo několik chyb, na kterých musíme zapracovat. Ale už to bylo lepší, než v přípravných zápasech,“ těšilo Tomáška.

/FOTOGALERIE/ Hokejisté Slezanu Opava mají za sebou letošní premiéru. Na domácím ledě hostili béčko brněnské Komety, které do Slezska dorazilo i s někdejšími extraligovými oporami Brabencem a Malcem. Zápas žádné gólové hody nenabídl. Jediný gól vstřelil ve čtvrté minutě prodloužení Rousek. Slezan vyhrál 1:0.

