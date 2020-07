„Několikrát jsme se spolu osobně bavili. Smlouvu sice ještě kluci nemají podepsanou, ale na devadesát procent by tady měli být, podali jsme si na to ruce. 27. července s námi vyjedou na led,“ potvrdil kouč Slezanu Aleš Tomášek. Opava není pro borce, kteří v posledních dvou sezonách v dresu Bobrů sbírali více než bod na zápas, neznámou destinací. Vaněk i Seidler oblékali dres Slezanu v sezoně 2017/18.

Do Opavy se naopak nevrátí čtyřiadvacetiletý brankář Michal Wanecki, jenž před týdnem nečekaně skončil v Šumperku. „Michal mi sám volal, měl by zájem tady jít. Je to samozřejmě kvalitní brankář, my těch svých ale máme dost, takže jeho příchod momentálně není aktuální,“ řekl Tomášek. Kromě dříve potvrzeného Pitáka s Baldíkem je v Opavě nově také devatenáctiletý Vojtěch Mokrý, který si v loňském roce připsal tři starty v brance extraligové Olomouce. (cha)