/FOTOGALERIE/ Po pětileté odmlce zažije opavský zimní stadion atmosféru play-off. Svěřenci kouče Aleše Tomáška budou chtít v domácím prostředí najít recept na brankáře Valašského Meziříčí Davida Sachra, což se jim v úterý nepovedlo a Slezan první zápas prohrál 3:0. Nyní by červenobílí chtěli sérii hranou na čtyři zápasy srovnat.

Slezan čeká druhý zápas play off | Foto: Vlastimil Malina

Opava v úterý na Valašsku nehrála špatně, ale po celé utkání střelci Slezanu ztroskotávali na zdi v brance Bobrů v podobě Davida Sachra. Opavský útočník Petr Wolf tak má před čtvrtečním zápasem jasno o tom, co je potřeba zlepšit. „Určitě dát gól, protože bez něj se vyhrát nedá,“ usmívá se nejproduktivnější muž Tomáškova výběru. „Herně to z naší strany nebylo špatné. Přál bych si, aby na zimák dorazila alespoň tisícovka diváků, jako tomu bylo naposledy. Protože právě fanoušci nás do play-off dohnali. Sérii doma pro ně chceme srovnat,“ uzavírá opora Slezanu. Čtvrteční zápas začíná v 18 hodin.