„Bohužel jsme zaspali začátek a poté jsme v tom pokračovali. Jičín byl lepší po celý zápas. Působili zkušenějším dojmem, hráli přesně to, co potřebovali. My jsme se neměli čeho chytit. S Valmezem jsme taky nejprve venku měli problémy, doma se o výsledek porveme. Ve finále je jedno, jestli člověk venku prohraje 6:0, nebo 1:0. Pořád v sérii vyhráli jenom jeden zápas,“ řekl opavský kouč Aleš Tomášek.

„S naším výkonem určitě spokojený. Povedl se nám vstup do série, za což jsem strašně moc rád. Na klucích šlo vidět, že jim pomohlo to týdenní volno. Šlo vidět, že mají chuť a předvedli parádní výkon. Pořád se najde co zlepšovat, ale jsou to pouze detaily. Já tenhle zápas nepřeceňuji. Jsme rádi za vítězství, ale jedeme dál. Máme výhodu sedmého zápasu doma, takže o to víc jsou pro nás domácí zápasy důležité. Určitě však budeme chtít uspět i v Opavě, ale jedeme tam s pokorou,“ řekl na klubovém webu kouč Nového Jičína Kamil Gebauer.

Druhý zápas se hraje v Opavě v pátek, a to se začátkem v 18 hodin.

Ďáblové Nový Jičín – HC Slezan Opava 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 8. Lehečka (Franek), 8. Květoň (Zdeněk), 38. Flok (Váňa, Gebauer), 54. Zdeněk (Květoň, Kuboš), 56. Franek (Lehečka, Hruška), 59. Flok (Gebauer, Sluštík). Rozhodčí: Held, Blaha – Maloušek, Čelechovský. Vyloučení: 1:2, využití: 1:0. Diváci: 948.

Ďáblové Nový Jičín: Šimonů – Tomeček, Hruška, Foltýn, Kuboš, Váňa, Kožený, Andrýsek – Franek, Maliník, Konečný, Gebauer, Kafka, Lehečka, Zdeněk, Sluštík, Flok, Štefka, Káňa, Květoň, Kořenek. Trenér: Kamil Gebauer.

HC Slezan Opava: Piták (Baldik) – Věntus, Zelenka, Zouhar, Thiel, Kunc, Zapletal, Peterka, Kocián – Vašenka, Štindl, Beránek, Krupa, Kadula, Rousek, Damašek, Horný, Wolf, Buršík, Malina, Římský. Trenér: Aleš Tomášek