„V první třetině sice domácí měli opticky více ze hry, ale góly jsme dali my. Vedli jsme 2:1, ale ve druhé třetině, které máme vždy trochu horší, nás Žďár zatlačil. Dostali jsme čtyři góly a nevypadalo to s námi dobře,“ hodnotil utkání trenér Opavy Aleš Tomášek. „Dokázali jsme alespoň snížit na 5:3, čímž jsme soupeři trochu zkomplikovali situaci, a ve třetí třetině se nám podařilo vyrovnat. Domácí sice opět naklonili zápas na svou stranu, přesto jsme utkání dovedli do remízového konce. V prodloužení už nám trochu docházely síly, přesto jsme si vytvořili šance. Bod ze Žďáru nad Sázavou je dobrý, ale byly to nervy,“ uzavřel kouč Slezanu.