Podívejte se: Kravařské Derby Kouty obhájilo hokejový titul

V minulosti se hrál v Opavě okresní přebor, ten ale nefunguje. Jasným vládcem se stala kravařská soutěž. „Snažíme se držet její úroveň, tak aby ji hráli kluci z regionu, mám na mysli amatéry rybníkaře, kteří jsou doplnění o hokejisty, kteří nemají dnes, kde hrát. Okres se prakticky nehraje a krajská liga je na ně už moc,“ podotkl Vlastimil Birtek.

Náklady na jeden ročník AHL jsou pro tým zhruba 60 000 korun. „Myslím si, že pod tuto částku se nedá dostat. Je to taky už o sponzorech,“ pokračuje šéf ligy v povídání. Otázkou je, co s dalším ročníkem. Přece jen ceny energií rostou. „Budoucnost soutěže závisí na více faktorech. Bojovali jsme covidem. Novým problémem jsou ceny energií. Bez partnerů to neutáhnete. Chtělo by to účast kraje nebo Sdružení obcí Hlučínska,“ zamyslel se Birtek.

Závěrečné finále mělo slavnostní nádech, pouštěla se hymna, ocenění byli nejlepší jednotlivci. „Je třeba kluky za celou sezonu odměnit. Jsou tátové od rodin, pracující kluci. Každý z nich se jde na hokej odreagovat. Finále, potažmo play off je pro ně svým způsobem relax, odměna,“ zakončil povídání Vlastimil Birtek.