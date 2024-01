/VIDEO, FOTOGALERIE/ Tři body jsou doma. Hokejisté opavského Slezanu porazili v krnovském azylu Velké Meziříčí 3:0. Výhra se ale nerodila lehce. Vítězný gól vstřelil v přesilovce nenápadnou ranou Radim Štěpánek. Svěřenci trenéra Zdrahála vyhráli 3:0. V závěru pak byl k vidění i pěstní souboj mezi domácím Ludvíkem a hostujícím Slabým. I tady kraloval borec ze Slezska.

Slezan Opava - Velké Meziříčí 3:0 | Video: Jan Pitřík

„V Kopřivnici jsme body ztratili. Hráli jsme tam dvě třetiny pohledný a atraktivní hokej, tlačili jsme se do brány, bohužel nám to tam nenapadalo,“ vzal si na úvod slovo trenér Opavy Pavel Zdráhal „V sobotu to byl diametrálně jiný výkon a v Kopřivnici bychom s ním šanci na úspěch neměli,“ přiznal kouč Slezanu.

Na první gól se čekalo až do 34. minuty. „Měli jsme ale to štěstí, že nám soupeř nedá gól, což se nám podařilo potrestat krásnou brankou Radima Štěpánka. Ten nás uklidnil, začali jsme hrát mnohem lépe a především třetí třetinu jsme po taktické stránce zvládli skvěle,“ pochvaloval si Pavel Zdráhal.

VIDEO: Parádní divácká návštěva sledovala trápení Opavy. Ta už zase vede tabulku

Z opavské sestavy zmizel Tomáš Krupa. „Tomáš se bohužel rozhodl, že s hokejem skončí, protože dojížděl až z Přerova a obecně jej to přestalo naplňovat. I vzhledem k naší současné marodce je to velká škoda, ale měl jsem s ním několik pohovorů a nešlo jej zlomit,“ zakončil zkušený kouč.

HC Slezan Opava - HHK Velké Meziříčí 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 34. Štěpánek, 51. Kotásek (Hendrych), 59. Káňa (Rousek). Rozhodčí: Gebauer – Rychlý, Frais Vyloučení: 8:7. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 239.

Opava: Slíž – Šindelář, Pachula, Lehotský, Štěpánek, Ervasti, Jak. Ludvík, Bílek – Káňa , K. Stuchlík, Rousek – Häring, Brada, Hendrych – Vašenka, Beránek, Vojtovič – Kotásek, Buršík. Trenér: Pavel Zdráhal