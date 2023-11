Hokejisté opavského Slezanu doslova vydřeli dva body v derby s Novým Jičínem. Ďáblové sice dvakrát vedli. Zápas poslal do prodloužení tří minuty před koncem normální hrací doby Vojtovič. Na konečných 4:3 upravil ve druhé minutě prodloužení Rousek. V sestavě hostů se objevil i olympijský medailista Rostislav Olesz.

Slezan porazil Nový Jičín | Foto: Vlastimil Malina

„Po dvou třetinách jsme si řekli, že bod je základ, zároveň jsme však věděli, že můžeme vyhrát, ale bylo potřeba hrát dobře z obrany. Z přesilovky jsme hned dali branku, ale kluci hned chtěli dát třetí. Jo, šance jsme tam měli, ale nechali jsme se unést a dostali jsme gól na 2:2 a potom ještě na 2:3. Ukázali jsme ovšem morál, vyrovnali jsme a v prodloužení to otočili. Dva body bereme, jsme za ně rádi,“ byl rád po zápase opavský trenér Pavel Zdráhal.

VIDEO: Olympijský medailista Olesz zpět v akci! Stihl asistenci i fotku s fans

V hostující sestavě se objevil i olympijský medailista Rostislav Olesz. „S Rosťou jsem se ještě dokonce potkal v lajně. Tehdy mu bylo šestnáct, známe se dobře. Klobouk dolů před jeho kariérou, věděl jsem o tom, že nastoupí. Škoda, že to vyšlo zrovna na nás, protože bude pro Nový Jičín samozřejmě velkou posilou na ledě i do kabiny. Doufali jsme, že bude nerozehraný, ale hned na první gól parádně nahrál. Jeho zkušenosti byly znát. Podobný hráč ve druhé lize asi momentálně není. Naši kluci z něj měli zkraje zápasu možná lehký respekt, ale pak už to z nich opadlo,“ řekl opavský kouč na adresu bývalého reprezentanta.

HC Slezan Opava – Nový Jičín 4:3 p.p. (1:1, 0:0, 2:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 9. Stuchlík (Rousek, Štěpánek), 41. Vojtovič (Brada, Thiel), 57. Vojtovič, 62. Rousek (Stuchlík) – 5. Geidl (Olesz, Kuboš), 44. Konečný (Matěj), 49. Konečný (Geidl, Matěj). Rozhodčí: Koziol – Bartek, Hladík. Vyloučení: 3:2. Využití: 2:1. Diváci: 209.

Opava: Slíž – Šindelář, Ervasti, Adamec, Štěpánek, Jak. Ludvík, Thiel, Lehotský – Brada, Káňa, Kadula – Dobša, Stuchlík, Rousek – Krupa, Beránek, Vojtovič – Kotásek, Štindl, Häring – Hendrych. Trenér: Pavel Zdráhal.

Nový Jičín: Šimonů – Báchor, J. Holáň, Hanák, Kuboš, Homola, Dudáš – Konečný, Olesz, Maliník – Geidl, Berka, D. Handl – Gebauer, Hilšer, Tarnoczy – Škarka, Matěj. Trenér: David Dostál.