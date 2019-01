Hokejový Slezan přivítal v sobotu na svém ledě Písek, a byť byl po celý zápas lepší, bere po porážce 3:4 v prodloužení jen bod. Brankáře Michala Waneckého ohrožovali Jihočeši jen zřídka, což gólmani příliš rádi nemají.

„Hosté měli za celý zápas snad deset střel a z toho jsem dostal čtyři góly. Kluci všemožně stříleli, ale prostě nám to tam nepadalo. Hráli jsme výtečně, ale Písek byl o gól šťastnější,“ smutnil brankář Slezanu.

Velkou vlnu nevole vyvolala na opavském stadionu vítězná trefa Písku, kterou vstřelil pouhé dvě vteřiny před koncem prodloužení Marcilis. Na první pohled to vypadalo, že se jeho rána od břevna odrazila ven, hlavní rozhodčí však branku uznal.

„Dostal v podstatě do prázdné. Věděl jsem, že to střílel nahoru, ale z mého pohledu to bylo břevno. Rozhodčí to vůbec neviděl, brankový červené světlo rozsvítil. Je škoda dostat takový gól dvě vteřiny před koncem prodloužení, mohly být nájezdy a utkání mohlo skončit jinak,“ přemýšlel nahlas dvaadvacetiletý gólman.

Čtvrtá Kopřivnice v sobotu bodovala naplno a ztráta Slezanu na poslední postupové místo do play-off tak narostla na pět bodů.

„Je to pro nás velká ztráta, měli jsme vyhrát, ale my to nevzdáme. Ve středu přijede silný Šumperk, se kterým budeme chtít vyhrát a půjdeme si za svým cílem,“ řekl odhodlaně otec dcery Sofie.

Odchovanec Vítkovic se letos v brance pravidelně střídá se svým parťákem Daňou, což mu nijak nevadí.

„Oba v tréninku makáme na sto procent, trenér se pak rozhoduje podle aktuální formy. Vůbec mi to nevadí, když jdu do branky, tak chytám naplno, Matyáš taky. Jsme vyrovnaná dvojice,“ uzavřela opora Janečkova výběru.

