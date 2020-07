„Celý nápad se zrodil v hlavě Jirky Kunze, mého strýce. V době korony se doma nudil, a tak si řekl, že si chce v životě něco dokázat. Zalarmoval mého tátu a tak se to vlastně celé zrodilo,“ popisuje vznik této na první pohled bláznivé akce Klára Hymlárová, jedna z účastnic cyklozájezdu. Nakonec výzvu přijalo celkem osm cyklistů. K nim se přidal jeden řidič dodávky, který byl jakýmsi technickým doprovodem, a mohlo se vyjet.

„Do Aše jsme vyrazili vlakem, kola nám vezl kolega dodávkou, protože ve vlaku by to s nimi bylo takové divoké. Z Aše jsme vyrazili v neděli a cesta nám nakonec trvala přesně týden,“ vykládá jednadvacetiletá Hymlárová, která má mimochodem jakožto útočnice ženské hokejové reprezentace ke sportu velmi blízko. „Většinou jsme za den ujeli zhruba sto kilometrů a měli jsme předem domluveno ubytování,“ dodává. Výraznější krize nadšence nepostihla. „Horší byly samozřejmě akorát kopce, jinak to bylo v pohodě. Snažili jsme se jezdit po cyklostezkách, a když to nešlo, tak po horších cestách, abychom se vyhnuli prvním třídám.“

Významným bodem více než šest set kilometrů dlouhé trasy se stala Praha. „Bylo takovým naším cílem na kole projet Václavák a Karlův most, což se nám podařilo. Jirka Kunz navíc chtěl nad hlavou zvednout kolo u Václava, to si taky splnil,“ líčí zážitky z hlavního města mladá sportovkyně.

Za celou dlouhatánskou cestu potkal skupinu výletníků pouze jeden výraznější problém. „Kolega přeletěl přes řídítka, udělala se mu osmice a kolo muselo do servisu. Druhý den jsme vyjeli ráno bez něj a naše dodávka ho pak za námi dovezla a jelo se dál,“ usmívá se Hymlárová, kterou jen několik kilometrů od domova postihla smolná technická závada v podobě defektu. „Jinak nám ale vyšlo i počasí, tedy kromě posledního dne, kdy jsme jeli z Jeseníků, to jsme zmokli,“ uzavírá krátké povídání o netradičním výletu Klára Hymlárová.