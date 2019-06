Opava – Nový kouč hokejového Slezanu Opava Pavel Zdráhal staví tým pro nový soutěžní ročník. A změn nebude málo. Do Šumperku za trenérem Janečkem zamířili Wanecki, Spratek a Jánoš. Nicméně do slezské metropole mohou zamířit zajímavá jména.

Ilustrační foto. | Foto: František Géla

Vedení Opavy má na radaru hned několik hráčů. Tím prvním je čtyřiadvacetiletý brankář René Svoboda, který si v uplynulém ročníku připsal 26 startů a předtím chytal dva roky za šumperské Draky. Vydobýt si místo v sestavě budou chtít také útočníci Vojtěch Kovařík (20 let, loni 6+6), René Kysučan (25 let, loni 5+6) a Jan Šmíd (23 let, loni 8+18). „Půjdou s námi na led a uvidíme, kdo z nich tady zůstane. Musí ale být lepší než mladí kluci, které tady máme,“ řekl trenér Pavel Zdráhal.