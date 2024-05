V úterý soud rozhodne o žádosti vítkovského žháře Jaromíra Lukeše o podmíněné propuštění na svobodu. Lukeš je za mřížemi od svého zadržení v srpnu 2009. Odpykal si již téměř patnáct let ze svého dvaadvacetiletého trestu.

Jaromír Lukeš se během soudního procesu u ostravského soudu radí s obhájcem. | Foto: Deník/Miroslav Kucej

Po uplynutí dvou třetin požádal o propuštění. Dva z jeho tří kompliců Ivo Müller a Václav Cojocaru, kteří dostali dvacet let žaláře, jsou na svobodě od loňského května. Poslední ze čtveřice David Vaculík, označovaný za hlavního organizátora, o podmíněné propuštění zatím nepožádal. Stejně jako Lukeš dostal 22 let žaláře. Lukeš si trest odpykává v karvinské věznici, proto o jeho žádosti rozhodne místní okresní soud.

Vypálili romský dům

Lukeš se podle pravomocného rozsudku v noci z 18. na 19. dubna podílel na vypálení domu ve Vítkově na Opavsku, v němž žila početná romská rodina. Tři jeho komplici do objektu vhodili zápalné lahve, on sám vytipoval dům a v době útoku čekal na kamarády v autě zaparkovaném opodál.

VIDEO: Rozsudek v kauze Vítkovských žhářů rozdělil město na dva tábory

V budově, která se změnila v ohnivé peklo, bylo v té době osm lidí včetně malých dětí. Nejhůře dopadla tehdy ani ne dvouletá Natálka. Utrpěla popáleniny na osmdesáti procentech těla. Přežila, má však trvalé následky. Podrobila se více než stovce operací.

Soud trestal

Radikálové byli odsouzeni k výjimečným trestům od 20 do 22 let. Senát všechny uznal vinnými z pokusu o rasově motivovanou několikanásobnou vraždu. Útok měl být naplánován u příležitosti 120. výročí narození Adolfa Hitlera připadající na 20. dubna. Samotní obžalovaní ve svých výpovědích tvrdili, že jejich cílem byl opuštěný dům údajně sloužící jako překladiště kradených věcí. Prý netušili, že uvnitř někdo spí. V opačném případě by něco takového neudělali. Soud jim ale neuvěřil. Kromě nepodmíněných trestů jim senát uložil i povinnost zaplatit na odškodném 17 milionů korun.