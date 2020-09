Tentokrát se jednalo o vystoupení členů baletního souboru NDM, kteří za diváky vyrazili v roztančené tramvaji.

Na některých zastávkách ostravské MHD tančil soubor venku, někde jen ve dveřích. K vidění byly ukázky z baletů Coppélia (odložená premiéra bude 19. září) a Rossiniho karty.

"NDM zahájí sezónu v Divadle Antonína Dvořáka v pátek 4. září inscenací Jeana Giona MUŽ, KTERÝ SÁZEL STROMY. Bude mít pouze pět uvedení a vystoupí v ní členové všech souborů divadla," komentovala dnešní akci mluvčí NDM Šárka Swiderová.

Víkendový program

Doprovodný program pokračuje ještě do neděle. "Už máme zcela obsazené prohlídky Divadla Antonína Dvořáka a rezervace už bohužel nepřijímáme. V pátek i v sobotu budou operní sólisté zpívat slavné árie z oken DAD (od 16.00 každou půlhodinu do 17.30). Kvůli přísným anti-covid opatřením jsme raději upustili od nedělního pořádání brunche s činohrou NDM. Diváci si ještě od pátku do neděle mohou před DAD nebo v pokladně koupit zvýhodněné vstupenky," doplnila mluvčí.

Muž, který sázel stromy

Inscenaci Muž, který sázel stromy uvede divadlo po páteční premiéře ještě v sobotu, v neděli a pak v úterý a ve středu.

Unikátní společný projekt všech souborů NDM připravuje tým pod vedením šéfa činohry Vojtěcha Štěpánka pouze pro pět zářijových večerů v Divadle Antonína Dvořáka.

Premiéra bude v pátek 4. září od 18.30 hodin, reprízy pak 5., 8. a 9. září od 18.30 a v neděli 6. září v 16 hodin.