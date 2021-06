Setkání malého chlapce s velkým mistrem byl iniciační zážitek, který Červeňáka nasměroval na životní dráhu malíře. O síle tohoto setkání vypovídají také Červeňákovy obrazy, které vystavuje do 8. června na Rychtě v Úvalně.

Návštěva v ateliéru Mistra

Kurátorka výstavy Radana Zapletalová připomenula, že Tibor Červeňák sice pochází z Hranic na Moravě, ale část svého dětství prožil v dětském domově v Krnově.

Věhlasný malíř si návštěvou Krnova znovu připomenul, jak hluboký iniciační zážitek pro něj v dětství znamenalo setkání s krnovským sochařem, heraldikem a medailérem Mikulášem Rutkovským. „Asi rok jsem z okna dětského domova s údivem pozoroval člověka v bílém plášti. Pak nám náš vychovatel Milan Hejlek domluvil návštěvu ateliéru s varováním: jen se dívejte, a ne že se ho budete pořád na něco ptát. Je to svérázný pán, a klidně vás pošle někam. Kluci zbystřili, protože pan Hejlek byl robustní pán, a přišlo nám divné, proč má z někoho takový respekt,“ vybavuje si Červeňák i po letech detaily dětského zážitku.

Když viděl ateliér Mikuláše Rutkovského plný soch a madailí, zmocnila se ho posvátná úcta, že nemohl udělat krok.

První postcovidová výstava v Úvalně na Rychtě stojí za návštěvu. Malíř Tibor Červeňák je umělec světového věhlasu.Zdroj: Deník/František Kuba

Začal malovat erby

„Kluci už dávno byli vevnitř, ale já jsem stál na prahu ateliéru mezi futry jak kus kamene. Ten zarostlý člověk, co vypadá jak bezdomovec, tvoří tak nádherné boží dílo. Takové byly bezprostřední myšlenky devítiletého kluka. Cítil jsem v hrudi jakoby kvádr, který se ve mně obrátil. Nabyl to pocit, ale naprostá realita. V ten moment jsem přesně věděl, že nechci dělat nic jiného, než malovat,“ popsal Červeňák setkání s mistrem Rutkovským, které předznamenalo celý jeho umělecký život.

Protože v Rutkovského ateliéru viděl erby, jeho první dětská díla měla heraldické motivy. Úplně první kresbou byl dvojocasý lev. Denně chodil po kostelech a hřbitovech hledat heraldickou symboliku a obdivovat sochařská díla. Vydržel s tužkou pracovat u deset hodin v kuse.

Syna pojmenoval Mikuláš

„Ve čtrnácti letech jsem se do Krnova vrátil a šel do ateliéru za panem Rutkovským. Pamatujete si mě jak jsem tady byl? Ani nevíte, jak strašně jste mě ovlivnil. Říkal jo, nějaký takový kluk tady byl, ale podle mě mu prošlo ateliérem tolik dětí, že si mě nejspíš nepamatoval. Odcházel jsem z jeho ateliéru nabitý energií, která mi vydržela dodneška. Můj první syn se jmenuje Mikuláš, tak to pro mě bylo silné setkání,“ podělil se Červeňák o své vzpomínky s návštěvníky vernisáže.

Deset let Rychty

Starosta Úvalna Radek Šimek přivítal hosty konstatováním, že na Rychtě se sešli lidé po velmi dlouhé době. „Už dlouho jsem nemluvil k tolika lidem. Tento týden to bylo rovných deset let, co jsme poprvé otevřeli Rychtu veřejnosti. Úvalňáci tehdy ještě netušili, jaký skvost je tento objekt. Věděli jen to, že sloužil JZD. Moje maminka tu zažila největší dřinu. Při prvním otevření Rychty jsme udělali výstavu černobílých archivních fotografií, aby se lidé nemuseli dívat na holé stěny. Další výstava byly obrázky místních amatérských malířů. Tehdy by mě vůbec nenapadlo, jaké umělce tu jednou budeme vítat,“ připomenul Šimek výročí Rychty.

Když se kolem roku 2012 potkaly aktivity kolem Rychty s Bohumilem Králíkem, chytila zdejší galerie nadregionální level. „Dnes je z Rychta známá galerie. Předloni by mě nenapadlo, že to ještě umíme posunout ještě někam dál. Myslel jsem, že fotografie Jindřicha Štreita už je vrchol, který se nebude opakovat. Dnes tu vítám umělce světového formátu Tibora Červeňáka a zažívám další vrchol,“ řekl Šimek, kterého potěšilo, že jen co pandemie ustoupila, lidé se na Rychtu vrátili.