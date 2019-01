Opava - Bubenická skupina Camara se v Opavě představila poprvé, a to v sobotu 19. ledna. Během koncertu jsme se zeptali na to, kde se těchto pět pánů z Ostravy naučilo hrát originální západoafrické rytmy.

Camara si hudební zkušenosti přivezla přímo z Afriky. | Foto: DENÍK/Milan Freiberg

Pětičlenná kapela využívá tradiční sestavu bubnů z africké Guiney. „Používáme sestavu bubnů od nejmenších, kterým se říká kenkeni, přes střední sangany přes velké dunduny až po sólové djembe. Jeden z nich je hlavní a podle něj se řídí ostatní členové kapely,“ uvedl vedoucí člen kapely Pavel Nowak. Přitom typ bubnu djembe je v naší republice nejoblíbenější. V Česku se k tomuto druhu umění bubeník dostal přes bicí. Pak začal hrát na djembe a další kontakt měl se západoafrickými rytmy na festivalu Dolnolhotský buben.

Po absolvování několika workshopů se setkal v Praze s Afričany a jejich kulturou. Bubnování, které se ozývalo na sobotním opavském koncertu, pochází od národu Mandeng, pod který spadá mnoho etnik. Národ Mandeng žil na území obrovského království Mali, které zaniklo někdy v první polovině 17. století. Přesto lidé a kultura tohoto národu nevymizela.

Také Pavel Nowak Afriku navštívil. „Po pěti letech, co jsem se tomu u nás věnoval, jsem na místě přímo byl a viděl jsem, jak Afričané hrají. Až tam jsem zjistil, jak se muzika dělá, jaký má přínos. Nejsou to jen noty a písně, ale je tam důvod, proč to tak dělají,“ poznamenal a dodal, že vše je spojené s tancem, zpěvem a scénickým rituálem, který je určen například jen pro ženy nebo jen pro muže. Hudba severomoravské skupiny Camara vychází z tradic, přináší s sebou ovšem i prvky nové.

„V některých místech do toho přidávám evropské hudební myšlení. Vycházíme každopádně z tradice,“ potvrzuje Nowak. Při otázce, zda by si představili turné po Západní Africe, odpověděl se smíchem, že jim nesahají ani po kotníky a na turné se nechystají. „Účinkujeme na pražském festivalu Rytmy Afriky, kde přijedou seskupení z celé republiky, ale i Afriky,“ uzavřel vedoucí Camary. Více se o kapele můžete dozvědět na www.camara.cz. Zájemci o africké umění mohou navštívit stránky www.afro.cz.