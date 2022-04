Nová komedie Tří tygrů z Ostravy bude zběsilá, podívejte, co vás v kinech čeká

Letošní novinkou je také cena Kalený Jantar, která bude každoročně udělována osobnostem nezávislé scény za mimořádný umělecký přínos kultuře regionu. První držitelkou této ceny se stala Jana Ryšlavá, zakladatelka a hlavní duše taneční platformy Move Ostrava.

Předávání tentokrát mělo velmi neformální charakter, na jevišti například vznikla improvizovaná kavárna, moderátor akce se oblékl v charitativním second handu Moment a s lehce kontroverzním číslem vystoupila kapela Lefineser, kterou tvoří herci známí zejména z Komorní scény Aréna. „Chtěli jsme akci posunout trošku dál, přijít s něčím originálním, které by udílení cen odlehčilo, a hlavně odlišilo od jiných podobných udílení různých cen. Prostě nebrat to tak vážně, protože slovy klasika, it’s only rock and roll,“ řekl zakladatel a hlavní organizátor cen Aleš Honus.

„Moravskoslezský kraj se stal důležitým kulturním centrem. V Ostravě tak vznikl zdravý protipól Praze, z celé republiky se k nám lidé sjíždí na festivaly, koncerty i na divadlo. Umělci z našeho regionu jsou na velmi vysoké úrovni, vždyť herečka Pavla Gajdošíková si minulý měsíc vedle naší Ceny Jantar postavila sošku Českého lva, Ewa Farna si letošní Jantar, doufám, postaví vedle Zlatého slavíka. Moravskoslezský kraj se zkrátka mezi ostatními regiony vymyká tím, že je trvalou líhní talentovaných osobností. Je mi velkou ctí, že jsem se zatím pokaždé mohl slavnostního oceňování zúčastnit a některým umělcům Cenu Jantar osobně předat,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo, který letos ocenění předal oběma laureátům ocenění za celoživotní dílo, tedy fotografovi Viktoru Kolářovi a sbormistryni Evě Šeinerové.

Generálním partnerem akce, kterou pořádala společnost ProJantar, byl i letos Moravskoslezský kraj, který galavečer finančně podpořil. Ceny Jantar finančně podpořila také tři statutární města, která jsou kulturními centry regionu, tedy Ostrava, Opava a Frýdek-Místek.

K TÉMATU

LAUREÁTI CENY JANTAR ZA ROK 2021

CENA ZA CELOŽIVOTNÍ PŘÍNOS

VIKTOR KOLÁŘ

EVA ŠEINEROVÁ

POPULÁRNÍ HUDBA

DAVID STYPKA & BANDJEEZ

EWA FARNA

DOROTA BAROVÁ

BEATA HLAVENKOVÁ

JURA BOSÁK (CENA DAVIDA STYPKY)

VÁŽNÁ HUDBA

HANA KOTKOVÁ

OSTRAVSKÁ BANDA

LITERATURA

ROMAN POLÁCH

VÝTVARNÉ UMĚNÍ

ELIŠKA ČABALOVÁ

ČINOHERNÍ DIVADLO

NORBERT LICHÝ

MARKÉTA MATULOVÁ

DUŠAN URBAN (CENA ZA ROLI DO 33 VĚT)

INSCENACE ROKU NA VELKÉ SCÉNĚ: EDMOND (SLEZSKÉ DIVADLO OPAVA)

INSCENACE ROKU NA MALÉ SCÉNĚ: PLANU (STUDIO G)

OPERNÍ DIVADLO

LUCIANO MASTRO

MARKÉTA BÖHMOVÁ

MUZIKÁL A OPERETA

TOMÁŠ SAVKA

HANA FIALOVÁ

BALETNÍ DIVADLO

BRITTANY CATALINAS HAWS

KALENÝ JANTAR-CENA PRO OSOBNOST NEZÁVISLÉ SCÉNY

JANA RYŠLAVÁ (MOVE OSTRAVA)