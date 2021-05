Pracovníci Chráněných dílen opavské Charity vypalují laserem speciální ochranné výřezy do dřevěných vstupenek, jejichž prodej na portálu Donio.cz přispěje k přestavbě elektrické motokavárny pro klienty sociálně terapeutické dílny Radost.

Pod názvem Káva pro Radost na Hradeckém slunovratu organizuje festival během celého května crowdfunding (způsob finacování, kdy větší počet lidí finančně přispívá menšímu počtu k výběru cílové částky).

Chráněné dílny Charity Opava i sociálně terapeutická dílna Radost pro něj zase vyrábějí reklamní předměty a to už několik let. Kromě triček, logovaných dek nebo dárkových dřevěných vstupenek to letos budou i dárkové tašky pro hosty nebo festivalové mikiny.