Hlučín – Před několika dny poměřilo přes sedm set tanečníků své síly v moderním a scénickém tanci na čtrnáctém ročníku soutěže Hlučínský talent. Diváci, kteří si na akci nalezli cestu, mohli být svědky více než osmdesáti vystoupení, na čemž měla největší podíl představení scénického tance, který klade důraz na choreografii, má svůj příběh a prolínají se do něj i prvky baletu.

Pohled na některé nadějné tanečnice v soutěži. | Foto: archiv soutěže

V této kategorii mimochodem získalo Cenu za kostýmy Studio pohybu Elko. Nejatraktivnější pro pozorovatele byly však předváděné moderní tance. Každá skupina se prezentovala dvěma vystoupeními a letošní ročník se může pochlubit i jednou výjimečností, protože za celou dobu soutěže se nestalo, aby dvě vystoupení na prvním místě měly naprosto stejný bodový výsledek.

To se nyní podařilo taneční skupině MOVE2YOU z Rýmařova. Navíc tato skupina vyhrála u vystoupení Cesta kolem světa ve své kategorii první místo za choreografii. Není nutné dodávat, že vítězové měli neskrývanou radost, kterou poté rovněž vyjádřili tancem na pódiu.

Hlučínský talent je soutěž určená jen amatérským tanečníkům ve věkových kategoriích od tří let až po dospělé. Odborná porota byla jako vždy složená z profesionálních tanečníků a odborníků z oblasti tance. Pro všechny soutěžící byly připraveny lákavé odměny a pamětní listy.

Zájem o letošní ročník Hlučínského talentu byl skutečně velký a akce se taktéž nadmíru povedla.

Vítězové souteže podle jednotlivých kategorií

Moderní tanec:

Kategorie do 9 let - FUNKY BEAT Frýdek- Místek

Kategorie do 12 let - VICTORY DANCE Havířov

Kategorie do 15 let - RITMO Rychvald

Kategorie mlád. a dospělí - MOVE2YOU Rýmařov

Cena za choreografii - MOVE2YOU Rýmařov

Cena za kostýmy - TS Hobík

Scénický tanec:

Kategorie do 9 let - ZUŠ EDUARDA MARHULY Ostrava

Kategorie do 12 let - BABY CENTRUM DELFÍNEK Ostrava

Kategori do 15 let - RITMO Rychvald

Kategorie mlád. a dospělí - RITMO Rychvald

Cena za choreografii - RITMORychvald