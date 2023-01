David Stypka, Ewa Farna - Dobré ráno, milá

„Davida Stypku vnímám jako bytostného ryzího umělce. Koncert je poctou jemu a jeho tvorbě, která nám zůstává dál. Věřím, že je to podobné jako u odkazu skladatelů, kteří jsou pro nás denním chlebem, i když je zde forma sdělení trochu odlišná. David Stypka bezpochyby patřil k nejzásadnějším českým umělcům posledního desetiletí. Právem se tak ve dvakrát vyprodaném Gongu rozezní jeho písně v podání blízkých přátel spolu s naším orchestrem,“ uvedl ředitel JFO Jan Žemla.

“Bude mi velkou ctí vystoupit dvakrát v Gongu zrovna s Davidovými písněmi. Mám před tím respekt, měl jedinečný a mužný hlas a srovnávat to nelze, tak snad to lidé nebudou mít tendence dělat a jen si všichni užijeme Davidovy písně v živém provedení s orchestrem. Už teď mám husinu,“ říká zpěvačka Ewa Farna.



Na koncertě zazní v orchestrálním provedení písničky z alb Davida Stypky, dohromady jich bude 18. „Jednu nebo dvě Davidovy písně hrajeme s Bandjeez i na našich normálních koncertech - většinou to bývá Čaruj a Farmářům. Ty mám moc ráda, protože jsou takové lehké, radostné. Ale jedna z nejsilnějších Davidových písní vůbec je pro mě Helium. Je temná, ale ne beznadějná - a miluju v ní ty krásné obrovské vokály, všechny tři na koncertech zazní,“ uvádí Kateřina Marie Tichá.

David Stypka spolupracoval nejen s Ewou Farnou a Kateřinou Marií Tichou, ale také skupinou Mirai. „Přítomnost Davida byla vždycky pro všechny zúčastněné něčím kouzelným. Měl umění si podmanit své okolí brutálním charismatem, co tryskalo celou místností. Pro mě osobně byl a je vzorem, i přestože byl „jen” kámoš z vedlejší vesnice, kluk, co s ním vykuřuju cigára u něj na zahradě pod pergolou, když potřebujeme dopsat písničky, ne hrdina z televize. Měl jsem to uzavřené, ale teď se zase učím texty na 10. ledna a zase ty vzpomínky trochu bolí. David byl skvělý,“ doplnil zpěvák Mirai Navrátil.

Ve smutných písničkách viděl naději

David Stypka, rodák z Dobré u Frýdku-Místku, byl český zpěvák, kytarista a textař. Vystupoval s kapelou Bandjeez, která vznikla v roce 2011 s původním záměrem uvést do života Stypkovy písně z projektu Wakeup songs, což byly skladby vymyšlené, nahrané a publikované hned po probuzení. Debutové album kapela vydala v roce 2014. Stypka následně získal řadu hudebních ocenění, mimo jiné Anděla jako objev roku 2016, další rok získal Anděla jako interpret roku a za duet s Ewou Farnou Dobré ráno, milá získal ocenění v kategorii skladba roku. Nominován byl i v kategorii album roku.

David Stypka, Bandjeez - Kříž

Ve smutných písničkách viděl naději, o svém albu Neboj z roku 2017 prohlásil: „Nejvíce mě těší fakt, že se nám podařilo nějakým vedením osudu udělat veselo-smutnou desku a že takový ten smutek a zmar, který je v písničkách zakotvený, neovlivňuje vyznění desky, na které je nakonec spousta naděje.“

G3 K poctě Davida Stypky

10. a 11. ledna 2023, 18 hodin, Multifunkční aula Gong

Bandjeez

Ewa Farna – zpěv

Kateřina Marie Tichá – zpěv

Mirai Navrátil – zpěv

Janáčkova filharmonie Ostrava

Stanislav Vavřínek – dirigent

Playlist:

Vrány taky / Lodivod / O lítání / Čaruj / Marie / Helium / Mňam / Nebolelo / Dobré ráno, milá / Osudová / I přes to všechno / Jericho / Ještě se mi zdají sny / Tvoje oči / Divoká / Farmářům / Láska není / Kříž