Opava /FOTOGALERIE/ – Činoherně vyhladovělé publikum bylo asi zvědavé, co jim poměrně známá Pytlákova schovanka nabídne, protože hodně jich zná filmové zpracování s Oldřichem Novým a Hanou Vítkovou.

Srovnávat tento pamětnický film s opavským divadelním provedením však není možné. Jakub Stránský pochopitelně nemůže konkurovat blazeovanému nadhledu Nového a musel hledat vlastního Skalského, přiměřeného svému věku i nátuře.

Co Sabině Muchové chybí na mondénnosti Vítové, to nahrazuje svým obvyklým temperamentem a její Elén vyznívá krásně ztřeštěně. V projevu může klidně přidat na citové rozervanosti, parodie to dovoluje.

Rutinéři opavských divadelních prken vytvořili postavy v kvalitě, která se od nich očekávala - namátkou Hana Vaňková jako Elénina rázná matka, Kostas Zerdaloglu typem „dvoutvářového“ Malhoma, Martin Táborský coby věrný sluha Bolton a mile působí epizodní postava staré ženy v podání Emanuela Křenka.

Určité rezervy zůstávají v tempu měnících se vstupů a dotáhnout by je měly reprízy. Otázkou je, co režisér v inscenaci sledoval přemírou pádů ve všech možných situacích. Pokud mají diváky vybízet ke smíchu i ve chvílích, kdy k němu moc důvodů není, logicky přestávají jako berlička zabírat. Dávno prověřená pravda tvrdí, že čeho je moc, toho je příliš.

Posuny v ději doplňují revuální baletní vstupy, které pokaždé zaujmou, ale dojem bohužel ruší nepříjemně hlasitá reprodukovaná hudba. Scéna, založená na točně, nápaditě umožňuje posun děje v různých prostorech a občas slouží jako promítací plátno.

Diváci přijali první letošní premiéru činohry většinou vlídně a častý smích dokazoval, že se bavili. Jen několik nespokojených návštěvníků odešlo v poločase s názorem, že další varianta Jeptišek II. nebyla nutná.

Objektivně vzato Pytlákova schovanka hitem letošní krátké sezony nebude, ale v rámci záměru svůj účel splní. Kdo hledá lehkou a nenáročnou zábavu, ten ji v tomto titulu najde.

Scéna je dílem Evy Brodské, kostýmy navrhl Roman Šolc, pod hudbou je podepsaný Julius Kalaš a režii má Gustav Skála. V premiéře byla hudební komedie Pytlákova schovanka aneb Šlechetný milionář ve Slezském divadle uvedená 27. března od 19 hodin.