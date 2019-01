Opava - David Kollár International Project je název dnešní akce, která se koná v kavárně Evžen na Beethovenově ulici.

David Kollár | Foto: archiv Davida Kollára

Trio ze Slovenska a Maďarska vystoupí od dvaceti hodin. Hraje směs jazzu, jazz rocku, fusion, a především energické a posluchačsky vděčné a přístupné hudby.

David Kollár je absolventem jazzové školy v Prešově. Žák legendárního Andreje Šebana. Jako autor hudby se podílel na filmu Post Mortem ruského filmaře Michaila Vernera. Kapela má za sebou velmi úspěšné středoevropské turné.

Spolu s Davidem Kollárem vystupují Maďaři Gergő Baranyi (basa) a Ádám Markó (bicí).

David Kollár se narodil v roce 1983. Na kytary se začal učit hrát v sedmi letech a po čtyřech letech přešel k akustické a následně elektrické kytaře. Jako snad každý muzikant prošel několika kapelami, jako například Xibalba, Fade out, Joe and Entry, Frown.

Vlastní kapelu David Kollár Band si založil v roce 2005 a ve stejném roce vyhrál soutěž Nové tváře slovenského jazzu. Oceněno bylo jeho první album Free Your Minds. Další hudební počin se jmenoval Way From East.

Jak již bylo zmíněno, v letech 2005 až 2009 spolupracoval s legendárním kytaristou, skladatelem, zpěvákem a experimentátorem Andrejem Šebanem. V současné době objíždí David Kollár se svou kapelou celou Evropu a dnes zavítá také do Opavy.