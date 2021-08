První ročník širáku se konal v roce 1991 a přímo u jeho zrodu stál Jiří Juchelka, kapelník, zpěvák a kytarista opavské skupiny Azyl. Právě zástupci kapel Azyl, Fram a Karavana akci v restauraci U Chovatelů v části Kylešovice společně pořádali.

Pro skupinu Azyl to však byl koncert poslední, neboť toto známé opavské country uskupení právě na širáku oznámilo, že své působení na scéně ukončí.

Opavský country širák je přímým pokračováním obou zatím rozdělených širáků. Ty byly tradičně vždy dva v roce – podzimní a jarní. „Kdysi jsme začali dělat jarní country širák, na kterém se podílela skupina Azyl, skupina Karavana a Osada Karavana. Po dvou ročnících měli někteří členové jinou představu, a tak se širák rozdělil na dvě akce, podzimní a jarní,“ vzpomíná Jiří Juchelka.

První ročník byl U Zelené lípy

Právě on sám country širák vymyslel. „Dal jsem to tenkrát dohromady s kapelníkem Karavany Rudolfem Kurkou. My dva jsme tedy byli u naprostého prvopočátku. K tomu se poté přidala naše kapela Azyl a skupina Karavana a Osada. Takto probíhaly ty první ročníky. A ten úplně první se uskutečnil U Zelené lípy v Opavě, a okamžitě tento premiérový byl vyprodán,“ pokračuje ve vyprávění.

Impulsem k založení této letité country tradice byla pro Jiřího Juchelku skutečnost, že už dříve ve městě podobný festival probíhal, ale poté byl ukončen. „A když jsme v roce 1991 zakládali Azyl, první co mě napadlo, protože rád jezdím po festivalech a bylo mi líto, že v Opavě a okolí nic nemáme, bylo, že bychom nějakou přehlídku alespoň místních kapel mohli udělat a oslovil jsem právě Rudolfa Kurku,“ říká.

Z přehlídky se stal festival

Country širáky se poté nepřetržitě konaly až do loňského roku, kdy jejich jízdu zastavila vládní opatření a nepříznivá epidemiologická situace. „A poté jsme si řekli, že už to bylo dlouho stejné, fádní a i my jsme potřebovali změnu. Takže jsme se domluvili, vytvořili takový spolek pěti lidí a rozhodli jsme se udělat dvoudenní akci dohromady,“ přibližuje Jiří Juchelka okamžik, kdy byla letos přehlídka povýšena na festival.

Opavský country širák 2021Zdroj: Deník/Petr Widenka

Jeho program obstarala v pátek opavská kapela Dobrozdání, poté se konal country bál se šumperskými Holátky. „Na sobotu se nám povedlo, i díky městu, získat finance a mohli jsme pozvat dvě naprosto špičkové kapely, a to Hop Trop a skupinu Navostro, a to už byl pěkný nářez na závěr,“ dodává s úsměvem Jiří Juchelka.