První retrospektivu letošní přehlídky českých, polských a slovenských kinematografií věnovali tvorbě Miloše Formana – proslulého českého režiséra, autora filmů Přelet nad kukaččím hnízdem a Amadeus.

„Miloš Forman je pravděpodobně nejslavnější a nejvýznamnější český filmový scenárista a režisér, držitel několika Oscarů a jeden z čelních představitelů generace tvůrců československé nové vlny, který na konci 60. let emigroval a natáčel posléze převážně ve Spojených státech. Jeho filmová díla se stala celosvětově uznávanou klasikou a on filmařsky respektovanou osobností. Jeho odchod do filmového nebe je ztrátou pro celou kinematografickou obec,“ říká Martin Novosad, český programový ředitel festivalu, s tím, že tato pohnutá skutečnost se stala výzvou pro pořadatele.

Prozradil, že pro diváky Kina na hranici dramaturgové připravili komplexní režijní retrospektivu tohoto mimořádného tvůrce a to za účasti významných hostů, Formanových potomků i blízkých spolupracovníků.

„Důvodů bylo více. Mimo jiné i fakt, že jsme v minulých letech naší filmové přehlídky stále doufali, že se ještě podaří Miloše Formana do Těšína přivést. Osobní účast této legendy už sice není reálná, ale její retrospektiva, jako hold mistrovskému dílu, si své místo v našem programu rozhodně zaslouží,“ je přesvědčen Martin Novosad.

KLASIKA I RARITY

Kromě nejznámějších formanových filmů „Kino na hranici“ uvede i jeho debut – Konkurs (1963, záznam fiktivního castingu na zpěvačku do divadla Semafor, které bylo v 60. letech v Československu na vrcholu popularity).

Diváci budou mít příležitost zhlédnout i další díla: Černý Petr (1963), Hoří, má panenko (1967), spolurežírovaný Formanem Viděno osmi: Desetiboj, kolektivní dokumentární snímek natočený u příležitosti olympijských her v Mnichově v 1972, adaptaci bestselleru E. L. Doctorowova Ragtime (1981), adaptaci románu Choderlose de Laclose Nebezpečné známosti – Valmont (1989). V rámci festivalu budou uvedeny i dva dokumentární filmy věnované režisérovi: Miloš Forman: Co tě nezabije… (2009) a Forman vs. Forman Heleny Třeštíkové a Jakuba Hejny. Formanovu retrospektivu bude doprovázet výstava plakátů k jeho filmům.

22. filmová prohlídka „Kino na hranici“ se bude konat od 1. do 6. května v Cieszyně a Českém Těšíně.