Kladivo na čarodějnice

Slavné drama režiséra Otakara Vávry podle románu Václava Kaplického (1969) se dočkalo remasterované verze. Líčí lavinu procesů, mučení a zastrašování, kterou spustí neuvážené nařčení žebračky z čarodějnictví. Film se sice soustřeďuje na osudy osob skutečně obžalovaných v čarodějnických procesech, současně však vědomě reflektuje politické procesy z padesátých let s Miladou Horákovou a Rudolfem Slánským, jejichž podrobnosti začaly vycházet v šedesátých letech najevo.

Nejtemnější hodina

Byl premiérem Velké Británie v nejtěžší době. Musel se rozhodnout, zda držet dohody s nacistickým Německem, nebo čelit násilí a bojovat za svobodu země i celého světa. Nacistická vojska pronikají západní Evropou a hrozba invaze je velmi reálná. Lid není na válku připraven, král je skeptický a Winston Churchill nemá podporu ani vlastní strany. V dramatu o muži, jenž musel vyhrát nad svou nejtemnější hodinou, a zároveň změnil průběh dějin, podává brilantní výkon Gary Oldman.

Mission Impossible 1-6

Unikátní sada všech šesti dí-lů série pro fanoušky špionážního thrilleru. Filmy propojuje Tom Cruise v roli agenta Ethana Hunta, který se původně zrodil ve stejnojmenném seriálu (u nás jako Nulová šance). Některé z filmů se točily i v Pra-ze. Herec řadu akčních scén absolvoval bez dubléra, což se týká i posledního dílu Fallout. Po Cruisově boku hrají Jeremy Renner, Simon Pegg či Michelle Monaghan.

Nit z přízraků

Mít šaty od návrháře Reynoldse Woodcocka znamenalo v éře poválečného Londýna nejvíc. Režisér Paul Thomas Anderson vypráví příběh muže posedlého zničující dokonalostí, tolik soustředěného na každý detail, že mu unikalo vše podstatné. Příběh muže, kterého zničila láska. Nebo zachránila? Otázka úhlu pohledu. Hlavní úlohu bravurně vystřihl Daniel Day-Lewis.

Akta X: 11. série

Další epizody televizního seriálu Akta X nabízejí desítku strhujících mysteriózních příběhů, které se pohybují na pomezí vědy a skepse. Mezi tím, co lze vědecky dokázat, a tím, čemu se rozhodneme uvěřit. Do nebezpečné hry, jejíž tvůrci zase o něco víc přitvrdili, se znovu pouští výtečně sehraná herecká dvojice David Duchov-ny a Gillian Anderson v rolích agentů Foxe Muldera a Dany Scullyové.

Velká hra

Film Aarona Sorkina vypráví pravdivý příběh Molly Bloom, profesionální lyžařky, jež se řízením osudu stala provozovatelkou tajných heren pro smetánku z řad hollywoodských tváří, rockových hvězd, pokerových hráčů i vysoce postavených byznysmenů a mafiánů. V hlavní roli poutá pozornost Jessica Chastain, po jejím boku uvidíme Idrise Elbu nebo Kevina Costnera.

Dokud nás svatba nerozdělí

Perfektně promyšlená, luxusní svatba na francouzském zámečku ze sedmnáctého století. S více než stovkou hostů. Dá se to zorganizovat? Vskutku ne. To zavání průšvihem. Profesionální svatební agentura má na nezdary 24 hodin a za ně se toho může stát opravdu hodně. Tvůrci filmu Nedotknutelní Olivier Nakache a Eric Toledano vás v téhle francouzské komedii nudit rozhodně nebudou. Na to můžete vzít jed.

Bella a Sebastian: Přátelé navždy

Návrat k dětské legendě z pera Francouze Nicolase Vaniera. Chlapec Sebastian dospívá a z Belly je matka tří štěňat. Pierre a Angelina chystají svatbu a sní o novém životě mimo hory, což Sebastian nese těžce. S příchodem bývalého majitele Belly (skvělý Tchéky Karyo) se navíc objeví hrozba: muž chce zvíře zpět. Sebastian se rozhodne riskovat vše, aby psí rodinku ochránil.