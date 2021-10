Ani jeho další filmy nezklamaly, naposled drama Hon. V něm, stejně jako v Chlastu, je ústřední postavou Mads Mikkelsen (druhý důvod), uhrančivý a charismatický herec, který se propracovává do nejvyšších pater Hollywoodu. A právě tam byl uváděný snímek oceněn Oscarem coby nejlepší zahraniční film, což je třetí důvod k jeho zhlédnutí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.