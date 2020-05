Bude to opět neveselý příběh, třebaže se na rozdíl od dánského filmu odehrává v civilizované americké Atlantě v roce 1996. Tehdy se tam konaly olympijské hry a Richard Jewell si coby člen ochranky všiml podezřelého batohu s – jak se později potvrdilo – výbušninou.

Jenže místo zasloužené slávy se dostal do soukolí novinářů a vyšetřovatelů, jejichž praktiky psychického nátlaku jsou odporné a propracované. Zvlášť bychom ale chtěli zdůraznit jméno režiséra filmu, je jím totiž Clint Eastwood, který v neděli 31. května oslavuje devadesáté narozeniny.

Než ho proslavil Sergio Leone ve své spaghettiwesternové trilogii s úvodním snímkem Pro hrst dolarů, vystřídal jako synek z chudé rodiny řadu dělnických profesí a nejblíž k umění měl, když hrál v barech na piano. Sám Leone říkal, že Eastwood má dvě herecké polohy – s kloboukem a bez klobouku. Jistě by se divil, kam až to Eastwood dotáhl, a to nejen jako herec, ale také jako režisér, o jehož kvalitách svědčí i nabízený snímek Richard Jewell.

Snímek Richard Jewell uvádí kino Mír v pondělí 1. června od 18 hodin.

Jaroslava Malá