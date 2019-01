Opava /POZVÁNKA/ - Turné ČajČajé 2012 přivede do slezské metropole ostravskou kapelu Café Industrial. Ta se už potřetí za sebou představí v Čajovně Harmonie. Dnešní vystoupení jsme zkusili přiblížit společně s frontmanem skupiny Františkem Kučou.

Café Industrial | Foto: archiv skupiny

Kapela funguje už skoro dvanáct let

Abychom provedli malou sondu do historie souboru z Ostravy, musíme se vrátit do roku 2000. Tehdy totiž Café Industrial vzniklo. Jedním ze zakladatelů byl Viktor Dořičák. Nedlouho poté se přidal i František Kuča.

„Řekl bych, že naše kapela je společenstvím pěti lidí, kteří hrají tak, aby je hudba bavila. Nejdeme jedním určitým směrem. Vždycky jsme se spíš nechali unášet. Je to jako byste se vydali do hor bez mapy. Úplně přesně nevíte, kam jdete,“ poznamenal právě František Kuča.

Podle jeho slov je tedy těžké trefit žánr. V moderním hudebním světě, kde existuje spousta podžánrů a podstylů, zvlášť v odvětví zvaném alternativa, je úkol kategorizace snad dvojnásobně složitý. „Alternativa je dost široký pojem. Snažíme se být tím přirozeným. Pohybujeme se někde na rozhraní folku a jazzu. O úplně přesné zařazení se však nejspíš nepostarám, jelikož hudební odborníci vymysleli tolik různých žánrů, ve kterých se ani já nedokážu dobře zorientovat,“ pokračoval.

Písně šité na míru

Finální podoba sestavy Café Indrustrial se utvořila asi před dvěma nebo třemi lety, když ostravskou skupinu opustila zpěvačka Sylvie Bee. „Ano, můžeme říct, že od té doby je složení naší kapely stabilní. Celkově si Café Industrial prošlo třemi etapami, které vždy byly něčím specifické,“ uvedl frontman tohoto uskupení.

František Kuča a jeho kolegové si na koncertech získávají fanoušky poněkud netradičním způsobem. Hrají, jak se lidově říká, na zakázku. „S našimi příznivci udržujeme kontakt. Komunikujeme například prostřednictvím emailů,“ prozradil zpěvák a kytarista skupiny v jedné osobě a ještě dodal:

„Na akcích často vytváříme spontánní hudební dílo. Někdo z publika nadhodí nějaké téma a my během koncertu podle toho složíme píseň. Třeba o měsíc později pak konkrétnímu fanouškovi na email pošleme mp3 s touto skladbou.“

V Čajovně Harmonii vystoupí potřetí

Už třetím rokem Café Industrial pořádají turné zaměřené především na akustiku s názvem ČajČajé. I letos vyšla řada na opavskou Čajovnu Harmonii. Koncert se uskuteční dnes, ve čtvrtek 19. ledna, od 19 hodin.

„Vystoupíme tam již potřetí. Na těchto akcích báječně funguje interakce s posluchači. Člověk cítí energii. Byť je prostředí komornější, pořád jsme blíž publiku a koncert má svoje určité kouzlo,“ konstatoval František Kuča a připojil několik postřehů: „Opavské publikum máme velmi rádi. Opava je navíc velmi hezké město. Už se těšíme. Koneckonců jako na každé naše vystoupení.“

Popularita Café Industrial den ode dne stoupá. Kapela se několikrát objevila na festivalu Colours of Ostrava a v pražském klubu Roxy si zahrála i se skupinou Buty. Soubor, o němž jsou tyto řádky, organizuje v ostravském Parníku svůj pravidelný pořad. „Vždycky si pozveme nějaké hosty, kteří hrají s námi. Nechtěli jsme, aby naši fanoušci poslouchali pořád to stejné dokola. Chtěli jsme docílit určité obměny. Tato vystoupení se konají přibližně čtyřikrát do roka,“ uzavřel František Kuča.

Petr Dušek