Brněnský výtvarník je absolventem Fakulty výtvarných umění v ateliéru legendárního profesora Jiřího Načeradského. V tvorbě ho oslovuje svoboda lyricky abstrahovaného projevu a jeho nejvýznamnějšími cykly jsou pohledy na vodní hladinu, kterou prostupují všechny světelné hodnoty tónů malby.

Právě s vodou je spojený i jeho cyklus kačen, které zachytil od realistických stupnic až po dětské žluté nafukovací kachničky, plovoucí po azurově modré ploše. „Jsem člověk optimistický a mám smysl pro humor. Ten dal vznik kachničkám, prezentovaným v různých situacích,“ uvedl na vernisáži dnes osmačtyřicetiletý umělec, který je členem skupiny českých Stuckistů.

Umělecký směr Stuckismus vznikl roku 1999 v Británii a toto hnutí se v druhé polovině nultých let dvacátého prvního století postupně rozšířilo do západní a střední Evropy, do Latinské Ameriky a do Asie. Založeno je na figurální malbě a abstrakci, využívá ostré barvy a až karikaturně - komiksový způsob zobrazování. Výstava velkoplošných obrazů Jana Spěváčka s ústředním motivem vody bude v galerii Hřivnáč veřejnosti přístupná do 15. ledna.