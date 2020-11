Širší, ale i úzké nominace na divadelní Ceny Thálie obdrželi herci z ostravských divadel. Nejvíce nominací putuje do Národního divadla moravskoslezského, radost však mají i herci jiných divadel, v kategorii opera je hned třikrát zastoupeno Slezské divadlo Opava.

Cena Thálie. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / Martin Divíšek

V rámci Národního divadla moravskoslezského je na Cenu Thálie úzce nominována pánská triáda. Jan Fišar zaujal v roli bývalého kancléře Dr. Viléma Riegera v dramatu Václava Havla Odcházení, Tomáš Savka má nominaci za roli spisovatele Jamieho Wellersteina v muzikálu Jasona Roberta Browna Pět let zpět (The Last Five Years) a Richard Samek zaujal v roli Prince v opeře Antonína Dvořáka Rusalka.