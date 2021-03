Ostravsko-havířovská sedmičlenná hudební skupina se touto formou vystoupení vyrovnávala s aktuálními vládními opatřeními v boji s koronavirem, která neumožňují hromadné kulturní akce. „V dubnu bychom měli začít desku nahrávat, finalizovat by se pak možná měla ještě v květnu. Každopádně se těšíme a věříme, že v létě si s vámi užijeme tradiční Kempy,“ řekl mimo jiné Krajčo.

I bez přítomných diváků pojala kapela koncert ve velkém, tak jako je zvyklá z velkých hal. Zaznamenaly známé písně z posledních let, i pár starších skladeb. Celému koncertu však nechyběly ani prvky, které jsou obvyklé při akustických turné, jako reakce a otázky fanoušků.

Třeba kdy půjde bubeník Jakub Dominik do důchodu, zda a kolik trsátek hodí tentokrát kytarista Evžen Hofmann do hlediště, kolik dětí mají všichni členové skupiny dohromady, jestli Krajčův pes někdy snědl želvu, nebo jestli kapela vystoupí pro své krajany ve Švédsku.

„Máme za sebou pár takových koncertů – v Londýně, Chicagu či New Yorku – a vždy to stálo zato. Takže věřím, že by to mohlo vyjít i ve Švédsku,“ přiznal Richard Krajčo, který odpovídal i na fotbalové dotazy svého fandovství Baníku Ostrava, potažmo i pražské Slavii.

Přítomen byl ale i jeden speciální host – fanoušek Lucky, alias LuckySings. Původem Nigerijec dnes žije v Brně a před časem zaujal kapelu svým zpěvem písně Cesta. Kryštof ho tak pozval na svůj sobotní koncert, kde tuto skladbu celou v češtině opět zazpíval.

„Přijel jsem do Česka na víkend a už jsem tady zůstal. Je to tu krásná země,“ vysvětlil v rozhovoru s Richardem Krajčem, jak se v tuzemsku objevil. Následně ukázal i něco ze své hudební tvorby.