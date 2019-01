Publikum v kině Orion bylo jedno z prvních, které mohlo film Zoufalé ženy dělají zoufalé věci v české premiéře vidět.

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, tak se jmenuje nový film Filipa Renče, ve kterém ztvárnila hlavní roli herečka Klára Issová. Film osobně představila v kině Orion v Hradci nad Moravicí. | Foto: DENÍK / Milan Freiberg

Jen pár dní po české premiéře měli možnost vidět nový film Filipa Renče Zoufalé ženy dělají zoufalé věci návštěvníci kina Orion v Hradci nad Moravicí.

Film přijela v pátek osobně představit Klára Issová, která v něm ztvárnila hlavní roli. „Hradecké publikum je jedno z prvních, které tento film může vidět,“ řekl v úvodu Richard Vacula, dramaturg hradeckého kina Orion, a netajil se spokojeností nad dvěma vyprodanými projekcemi. Každou sledovalo okolo dvou stovek diváků.

Z produkčního a hereckého týmu nakonec dorazila jen Klára Issová, která si během první projekce prohlédla i hradecký zámek. „Oslovil jsem i Filipa Renče, kterému se ale zrovna narodilo dítě, tak usoudil, že není pro něho reálné přijet,“ komentoval Richard Vacula, dramaturg kina Orion.

Saša Gedeon také nakonec nedorazil. „Ve vlaku z Prahy nás napadlo, že se s ním spojíme alespoň telefonicky,“ dodal Vacula, což také před projekcí filmu Indiánské léto proběhlo. Po obou premiérových projekcích filmu Zoufalé ženy dělají zoufalé věci zasypalo publikum herečku četnými dotazy. Otázky směřovaly i k jejímu „nově objevenému“ komediálnímu talentu.

„Lidé jsou překvapení. Myslím si, že jsem komediální talent ukázala nedávno ve filmu Všechno nebo nic. Od té doby jsem uvolněnější a baví mě ho objevovat,“ vysvětlila Klára Issová, pro kterou byla návštěva Hradce nad Moravicí premiérou.

Prozradila také, že přestala hrát divadlo a více se věnuje filmům nejen v české produkci. „Před třemi lety jsem se rozhodla, že divadlo ukončím a dám si pauzu,“ doplnila.

Publikum se zajímalo také o natáčení Indiánského léta, které bylo její prvotinou. „Moc ráda na ně vzpomínám. Na place byla nádherná atmosféra a hodně jsem se tam naučila,“ dodala herečka a prozradila, že lidé považují za nejvíce ikonickou scénu ve vaně s jablíčky.

Hovořila také o hereckých zkušenostech v zahraničí a zmínila, že jedním ze seriálů, který ji nejvíce bavil, byl seriál Legend. Kdyby měla srovnat zkušenost s filmem a seriály u nás a například ve Velké Británii nebo USA, našly by se nebetyčné rozdíly. „Když točíte americký seriál s obrovským rozpočtem, to se s tím, co se točí u nás, nedá srovnat,“ uvedla Klára Issová.

Na produkci se podílí daleko větší množství profesí. Peníze jsou na takové práci hodně poznat. „Herec má větší klid na práci a je to znát i na těch výkonech,“ doplnila.

K filmu, který v Hradci představila, podotkla, že natáčení pro ni bylo náročné i v tom, že se točilo sedmadvacet natáčecích dnů a muselo se to stihnout v šesti týdnech. Na nabídku účinkovat ve filmu Filipa Renče kývla i proto, že jí scénář moc zaujal. „Bavil mě a byla to pro mě výzva,“ dodala Klára Issová s tím, že ve filmu také viděla paralely se svým vlastním životem.

„Beru to ale jako takovou tečku za tímto obdobím,“ dodala.

V milostných scénách se podle svých slov nevyžívá, ale bere je jako jistou nutnost. „Ty scény mě bavily ve scénáři. Nestydím se při nich, ale chci to mít předem domluvené. Přeji si intimní atmosféru,“ vysvětlila.

Texty při natáčení rozhodně neháže z voleje. „Tak nepracuju. Potřebuju na to přípravu,“ prozradila herečka. Několik týdnů před natáčením pracovala se svou kamarádkou režisérkou na své roli a dávala si různé úkoly a výzvy týkající se charakteru Olgy, kterou ve filmu ztvárnila.

Zmínila se také o tom, že skvělých herců, se kterými by si ráda zahrála, je podle ní mnoho. „Klidně bych ale mohla být malá muška a jen se koukat, třeba na Meryl Streep,“ prozradila Klára Issová.