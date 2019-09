Tvrdí o sobě, že celý život žije v bermudském česko-polsko-slovenském trojúhelníku, pro který také zpívá a hraje. Své srdce v něm spojil s Ostravou. V Porubě vyrůstal a zpívá o ní často ve svých písních, po několika životních etapách se do Ostravy vrátil a žije v Mariánských Horách.

O to zajímavější je v jeho životě skutečnost, že revoluční události roku 1989, na které projekt SametOVA!!! 1989-2019 vzpomíná, jej zastihly v Praze.

„Na Václavském náměstí jsem tehdy zpíval jako první. Ve středu jsem tam zvonil klíči, ve čtvrtek zpíval pro stotisícový dav,“ vypráví Jarek Nohavica moderátorovi Petru Bohušovi v talk-show natáčené na Bolt Toweru.

Také vzpomíná a prozrazuje, jak vyburcoval Prahu k pění revoltujících písní, nebo proč dnes, na rozdíl od tehdejší doby, není nutné svou uměleckou dráhu řídit z Prahy, ale výhoda spočívá v Ostravě. Ta je podle něj jako žena je jedinečná a nelze ji popsat několika slovy.

„Berme to tak, že Ostrava má tajemství, které my, co tu žijeme, známe, a těm ostatním nemusíme vše prozrazovat. Ať se tu přistěhují a poznají to na vlastní kůži,“ říká způsobem sobě vlastním.

Proč je podle něj možné, že se v Ostravě vedle operních árií zpívají kuplety a u jednoho stolu sedí pan inženýr s paní prodavačkou? Jak se podle něj Ostrava za uplynulých třicet let změnila? Co mu na ní učarovalo a co mu na ní vadí?

Dvacetiminutová talk-show s populárním písničkářem pobaví i chytí za srdce svou vážností a upřímností:

Co je projekt SametOVA!!! 1989-2019?

Stejně jako v minulých letech u 70. výročí konce druhé světové války či třeba 750. výročí první písemné zmínky o městě, nechce vedení Ostravy nechat zapadnout ani další významný milník v naší historii 30 let od sametové revoluce. Projekt nazvaný trefně SametOVA!!! 1989-2019, jehož partnerem Deník je, počítá vedle vzpomínkové talk-show s jedenácti osobnostmi města Ostravy také s velkolepou čtyřdenní akcí na Masarykově náměstí (15. až 18. listopadu), společnou besedou všech ostravských polistopadových primátorů a finančně podpoří bezmála dvacet akcí a projektů, které připomenou sametovou revoluci.