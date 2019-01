Opava – Hudební svět se před nedávnem rozrostl o nové sólové album s názvem Ty lidi, jehož autorem je známý basista Jaryn Janek. U této příležitosti uspořádá muzikant v sobotu 14. května křest zmiňovaného CD v opavském klubu Art.

Charismatický muzikant Jaryn Janek v obležení hudebních nástrojů. | Foto: archiv umělce

Vystoupení je výjimečné i tím, že se jedná společně s pražským o jediné dva podobné koncerty v České republice. Začíná ve 20 hodin. V rámci večera se představí publiku jako speciální hosté i dvě interpretky, které se rovněž na vzniku desky podílely, Lenka Dusilová a Martina Fišerová.

Singly, které na akci zazní, balancují na pomezí žánrů. Písně i celé album Ty lidi jsou v zásadě snahou o vytvoření prostoru setkání lidí různých hudebních i nehudebních světů a zároveň výzvou k navrácení pravého významu tohoto slovního spojení.

Sám autor o svém díle, které formou koncertu představí opavským fanouškům, tvrdí: „S trochou nadsázky bych si troufl tvrdit, že je to možná to nejrockovější album, o které jsem se kdy otřel. Záleží, co pro koho to slovo znamená. Pro mě asi nejvíce svobodu.“

Ty lidi vznikly jako sólové album hudebníka, který se jinak podílí na produkci hned v několika tělesech. Ze dvou možností, z nichž první znamenala rozdrobit nashromážděný materiál jednotlivě mezi tyto formace a druhá zkusit vykročit sólovou cestou, přikročil k realizaci vlastního projektu.

„Většina písní vznikala s baskytarou a docela mě lákalo natočit basové album trochu jinak, než je obecně zvykem, a projít si úplně celým procesem – od počátečního točení demosnímků až po grafické zpracování obalu CD,“ přiznává Jaryn Janek jeden z důvodů, proč natočil sólové album.

Na desce poté spolupracovala rovněž spousta známých zpěváků a muzikantů.

Hyperaktivní muzikant Jaryn Janek

Jaryn Janek je rodák a reprezentant hudební líhně z Vítkova u Opavy. Hrával na violoncello, tubu, bicí a později vystudoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě obor kontrabas. Aktivně se podílel na řadě úspěšných hudebních projektů, jako např. s kapelou Eleison, fusion formací The Gizd Q, těžkotonážním Krucipüskem či folk–rockovou Benediktou.



Nyní ho můžeme registrovat v experimentálním Medu, folk–jazzových Seven Days, temných Eturnity, šansonových Ladě, etnických Al Yaman, v kapelách Ivy Marešové, Kamila Střihavky nebo Václava Noida Bárty. Působil jako sideman v all stars bandu B. S. P. nebo v Českém Srdci a hostoval na nahrávkách mnoha interpretů, mezi nimiž byly mj. kapely jako Kryštof, Duende nebo Hromosvod.

Snažím se dělat věci, co mě baví

Basista Jaryn Janek je živým důkazem, že talentovaní muzikanti se nerodí jen ve vzdálených velkoměstech. Rodák z Vítkova u Opavy připravil v tomto čase sólové album, které se pohybuje na pomezí žánrů a přináší jedenáct skladeb s řadou význačných hostů a interpretů.

Působíte hned v několika hudebních projektech a teď jste vydal i sólové album. Jak to všechno stíháte? Dáte sám sobě vůbec někdy dovolenou?



Naopak! Dovolenou mám de facto nepřetržitě. Snažím se dělat věci, co mě baví a nakládat s časem tak, abych se nemusel nikterak stresovat.

Pamatujete si, na který nástroj jste poprvé v životě hrál? Kdy vás vlastně zlákal svět muziky?



Pamatuji si, že posledním rokem v mateřské škole přišla paní Škopíková z vítkovské lidušky a ukázala nám, jak vypadá violoncello. Jestli jsem se rozhodl dobrovolně, že se s ním budu dalších sedm let trmácet obden kol městského parku do již zmíněného ústavu, už nevím, nicméně stalo se tak.

Díky své aktivitě jste asi pořád někde na cestách, ale když řeknete slovo „domov“, které místo se vám jako první vybaví?



Žimrovice – les, údolí, řeka, papírenský náhon, Mariánské louky, Bezručova vyhlídka, srub Emilka, který už vzal za své… Momentálně ale žiji v Praze.

Existuje hudební žánr, kterému osobně dáváte přednost?



Forma písňová s obsahem, v jakékoliv podobě.

Na vašem albu hostuje řada známých muzikantů – všichni jsou vašimi kamarády, nebo jste někoho oslovil a seznámil se s ním třeba až když jste ho pozval ke spolupráci na desce?



Kluky z Opavy jako je Patrik Benek, Víťa Halška nebo Michael Kubesa znám už deset – dvacet i více let, takže samozřejmě vazby jsou hlubší. Naopak třeba s Vráťou Brabencem jsme se seznámili až těsně před natáčením v rámci společného hraní na vernisáži – mimochodem výtvarnice taky původem z Opavy - jak se nám to všechno krásně propojuje (smích). Ale o tom to album vlastně je – o setkání.

Jak vlastně vznikl název desky Ty lidi a co znamená?



Někdy mám pocit, že slovní spojení „ti lidi“ nebo „ty lidi“ jsou jakýmsi zaklínadlem naší doby. Často slyšíme: „musíš něco udělat pro ty lidi“ nebo „já ty lidi nechápu“. Zdánlivě to vypadá, že to tak doopravdy myslíme, ale pravda je taková, že nám jde spíše o sebe.

Co vás čeká v nejbližší budoucnosti? Máte už ujasněno, do čeho se pustíte teď?



Ujasněno ještě ne, ale rád bych napsal basovou školu tak trochu jinak, než je zvykem. Nehrály by se tam laufy a stupnice, ale jezdilo by se na lodi, létalo letadlem, řídil autobus a spoustu dalších užitečných věcí, které se hodí i do běžného života.