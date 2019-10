Autorem výstavy je David Macháček, investigativní novinář, který několik let pracuje jako reportér v pořadu Reportéři ČT v České televizi. Mimo to je také studentem Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě.

Fotografický deník si vede od roku 2014 a každou fotografii doplňuje krátkým dvojverším, což podle slov autora není pokus o poezii, ale mnemotechnická pomůcka, aby si obrazovou vzpomínku ještě více zafixoval. Den po dni zveřejňuje svůj fotodeník na facebooku. Série vybraných fotografií je od čtvrtku vidění v Kulturně-uměleckém prostoru KUPE v Opavě.

“Nazývat tohle projekt je trochu vznešené, protože fotky nevznikají s nějakou jednotnou myšlenkou ani rozmyslem a není to ani nijak propracovaná tvorba. Je to skutečně fotodeník, který jsem si začal vést ve svém mobilním telefonu před šesti lety a to proto, že jsem si pro sebe potřeboval pamatovat a rozlišovat jednotlivé dny. Chtěl jsem vědět, co jsem prožíval, jakou jsem měl náladu a kde jsem byl. Dvojverší jsem začal přidávat postupně. Zjistil jsem totiž, že samotný obraz pro zapamatování toho dne nestačí. Verše mají i doplňující funkci, pomáhají některým slabším fotkám, aby v deníku obstály a nemusel jsem se sám před sebou stydět, “ vysvětlil autor fotografií David Macháček.

Na zahájení této výstavy představil autor svou novou knihu. Mezi hosty nechyběl profesor Vladimír Birgus, vedoucí Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, a profesor Jindřich Štreit, kteří Macháčkovu knihu fotografií inaugurovali. Hosté vernisáže dodrželi doporučený dress code a přišli v černém oblečení. Vzdali tak hold černé fotografii.

Vernisáž k výstavě propojující fotografie a verše Davida Macháčka byla jedinečná, sami návštěvníci do ní mohli zasáhnout.

“Jestli se vám některá z fotografií líbí můžete si ji sundat a vzít, já ji pak nahradím jinou. Chci, abyste až půjdete domů měli pocit, že jste byli někde, kde to bylo jedinečné. Minimálně pro ten okamžik. Pokud byste chtěli za fotografii zaplatit, můžete přispět libovolnou částkou. Několik let se snažím pomáhat klukovi s těžkou autistickou poruchou, takže peníze poputují k němu, “ doplnil David Macháček.

ANETA MACOLOVÁ