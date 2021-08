Když se řekne Jiříkov, každý si hned vybaví syrovou atmosféru z filmu Bohdana Slámy Divoké včely. Zahrály si v něm nejen herecké hvězdy Pavel Liška, Tomáš Matonoha, Táňa Vilhelmová, Vanda Hybnerová nebo Jaroslav Dušek, ale také řada neherců z Rýmařovska.

Málokdo si ale vzpomene, že se v Jiříkově natáčel také další film: Podvraťáci. Natočil ho rodák z Jiříkova režisér Ivo Macharáček. Do titulní role obsadil Radka Brzobohatého.

Sousedé ve filmu nestárnou

Je to rovných dvacet let, co se štáb filmařů zabydlel v Jiříkově, aby debutující Bohdan Sláma přenesl na plátna kin a televizní obrazovky tragikomický příběh zapadlé vesnice. Z filmové obce čiší nuda, nezaměstnanost, bezvýchodnost.

„Když se natáčely Divoké včely, ještě jsem starostu nedělal. Tehdy byl starostou Jiříkova můj předchůdce pan Jiří Halouzka. Já jsem v té době měl spoustu jiné práce, od rána do večera jsem objížděl okolní dědiny, takže jsem s filmaři moc nepřišel do styku. Samozřejmě jsem zaregistroval, že se ve vedlejších rolích objevila řada lidí z Jiříkova a z Rýmařovska, které jsem dobře znal,“ ohlédl se na dobu před dvaceti lety starosta Jiříkova Bohumil Hrnčíř.

Snímky z filmů Divoké včely a Podvraťáci:

Snímky hradu Sovinec:

„Jednu z hlavních rolí v Divokých včelách měl mladý Rýmařovák Zdeněk Raušer. Ten už je bohužel po smrti. Paní Červášková, co tam hrála babku, taky. Už v době natáčení natáčení měla svoje roky. Několik dalších sousedů z epizodních rolí a z komparzu buď zemřeli nebo se odstěhovali, takže na ně rádi zavzpomínáme při všech televizních reprízách. Film zachytil určitou podobu Jiříkova. Místní, co se tehdy postavili před kameru, ve filmu nestárnou. Celý ten film je vlastně vzpomínka na Jiříkov před dvaceti lety,“ doplnil starosta Hrnčíř.

Ivo Macharáček, režisér z Jiříkova

Také režisér Ivo Macharáček, rodák z Jiříkova, si vybral podobné téma. Natáčel zde asi pět let po Bohdanu Slámovi. „Natáčelo se nejvíc tady v Těchanově. Jeho televizní film Podvraťáci s Radkem Brzobohatým sice neukazuje tolik místních lidí, ale poznáme tam podle pár záběrů, že se to týká naší obce,“ doplnil starosta Hrnčíř.

Radoslav Brzobohatý ve filmu pracuje jako vážný na obecní váze. Bydlí v domečku s pumpou a suchým záchodkem. Jeho sousedka se stará se o opuštěné psy, takže má kolem osmi voříšků – povraťáků. Brzobohatý má podnájemníka (Lubo Kostelný), který jako kontrolor práce neschopných na mopedu objíždí marody v okolí, snaží se zpívat. Podstatou příběhu jsou obvyklé trable outsiderů se ženami. Plánují jak misky psích nalezenců obohatit zbožím z nabouraných kamionů.