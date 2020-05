Sestava potvrzených kapel se i po jeho přesunutí téměř nezmění a již v této chvíli máme potvrzení od cca 90 % účinkujících!,“ uvedla za organizátory Jiří Daron z Pragokoncertu.

Již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti i na nový termín.

Svoji účast na přesunutém ročníku „Masters“ již opětovně potvrdily tyto kapely:

JUDAS PRIEST, NIGHTWISH, AMON AMARTH, SEPULTURA, HEAVEN SHALL BURN, TESTAMENT, LORDI, LACUNA COIL, BEAST IN BLACK, ALESTORM, OOMPH!, GOTTHARD, KATAKLYSM, ORDEN OGAN, DEATH ANGEL, PINK CREAM 69, HIGH ON FIRE, VISIONS OF ATLANTIS s českým symfonickým orchestrem Praha, CIVIL WAR, BEYOND THE BLACK, BLUES PILLS, SHAKRA, NERVOSA, NOTHGARD, TROLLFEST, LONG DISTANCE CALLING, NEONFLY, MISTER MISERY, SPOIL ENGINE, SHIRAZ LANE, BLACKDRAFT, EXTROVERT, ARAKAIN, FLERET, SEBASTIEN, GATE CRASHER a FORREST JUMP.

„Všichni účinkující i široký tým pořadatelů se na vás již teď těší a věří, že se všichni za rok setkáme ve Vizovicích na největším svátku metalové muziky ve střední Evropě! Víme, že stejně jako pro nás, tak i pro spoustu z vás je teď velmi složitá a nelehká doba, a tak se držte a buďte zdrávi! Ať si ten „Masters“ za rok pořádně užijeme!,“ uvedl Daron.

