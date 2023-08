Na bouřlivou atmosféru se připravují v Hradci nad Moravicí. Zámecké město na Opavsku bude totiž o nadcházejícím víkendu tradiční zastávkou oblíbeného hudebního festivalu Hrady CZ.

Páteční program festivalu Hrady CZ v Hradci nad Moravicí, srpen 2022. | Foto: Deník/Roman Brhel

Dějištěm osmnáctého ročníku bude opět louka vedle hotelu Belaria. Areál, nabízející úchvatný výhled na hradecký zámek, bude v pátek 18. a v sobotu 19. srpna patřit hvězdným jménům české i slovenské hudební scény. Podle organizátorů je letošní festival vyšperkovaný nejvíc v celé historii. Bude vypraven i speciální vlakový spoj směrem do Opavy.

Taháky a prohlídka zámku zdarma

Dvě stage, stanové městečko, VIP kempy, stánky s jídlem a pitím, tisícovky lidí a samozřejmě poctivá hudební nálož. Takto to bude v pátek a v sobotu vypadat v Hradci nad Moravicí na festivalu Hrady CZ, který je s tímto městem pevně spjat. Program je jako obvykle rozdělen do dvou dní, v pátek 18. srpna nabídne koncert kapely Kryštof, Anny K. nebo skupiny Gaia Mesiah. V sobotu se zase mohou návštěvníci hradní tour těšit na rockový nářez od Kabátu, popové hvězdy Mirai nebo na No Name. Představí se i legendární Wanastowi Vjecy s frontmanem Robertem Kodymem.

VIDEO: Lidi v Hlučíně štve přetížený provoz u domů. Spory nejen s řidiči gradují

Areál na louce u Belarie se otevře v pátek v 15.30 a kromě zmíněných interpretů zahrají ještě Michal Hrůza, Majk Spirit a Sofian Medjmedj. V 19.30 vypukne oblíbené vyhlášení nejlepších karnevalových masek a opět platí – kdo dorazí na Hrady CZ v masce, dostane dárek, nejlepší maškara vyhraje mobilní telefon.

„Na každém hradě organizátoři vyberou nejpovedenější masky, které postoupí do velkého finále, hlavní cenou pro absolutního vítěze budou volné vstupenky na další ročník festivalu,“ prozrazuje mluvčí festivalu Klára Bobková. V sobotu bude areál přístupný od 10.30 a rozezní jej dále Dymytry, Tomáš Klus nebo Skyline. Chybět nebudou ani kapely Kurtizány z 25. avenue, Cocotte Minute či talentovaná zpěvačka Pam Rabbit.

Dejte krev a vyhrajte! Nemocnice v Opavě motivuje dárce krve losováním o dárky

Festival i letos spolupracuje s Národním památkovým ústavem, přičemž v sobotu nabízí návštěvníkům vstup zdarma na prohlídkové okruhy zámku Hradec nad Moravicí. „Jsme šťastni, že se do těsné blízkosti fotogenické a romantické památky Hradce nad Moravicí vracíme se dvěma velkými pódii a s „nejnadupanějším“ programem v historii festivalu Hrady CZ, kterému vévodí stálice naší hudební scény, kapely Kabát, Kryštof a Mirai,“ shodují se pořadatelé festivalu Michal Šesták a Viktor Souček.

Soutěž o nejlepší fotky

Zkrátka nepřijdou na festivalu ani milovníci sportu, kteří mohou využít basketbalové hřiště, další se mohou zapojit do fotosoutěže o hodnotné ceny. Hlasovat o nejlepších snímcích bude veřejnost a vítězi se stanou autoři čtyř nejlepších fotek festivalu. Snímky lze pomocí QR kódu ve festivalové brožuře vkládat přímo z místa konání.

1/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 2/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 3/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 4/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 5/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 6/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 7/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 8/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 9/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 10/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 11/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 12/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 13/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 14/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 15/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 16/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 17/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 18/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 19/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 20/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 21/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 22/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 23/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 24/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 25/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 26/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 27/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 28/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 29/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 30/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 31/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 32/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 33/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 34/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 35/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 36/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 37/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 38/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 39/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 40/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 41/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 42/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 43/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 44/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 45/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 46/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 47/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 48/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 49/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 50/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 51/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 52/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 53/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 54/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 55/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 56/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 57/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 58/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 59/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 60/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 61/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 62/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 63/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 64/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 65/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 66/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 67/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 68/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 69/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 70/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 71/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 72/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 73/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 74/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 75/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 76/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 77/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 78/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 79/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 80/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 81/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 82/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 83/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 84/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 85/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 86/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 87/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 88/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 89/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 90/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 91/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 92/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 93/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 94/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 95/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 96/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 97/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 98/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 99/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 100/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 101/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 102/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 103/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 104/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 105/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 106/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 107/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 108/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 109/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 110/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 111/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 112/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 113/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 114/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 115/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 116/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 117/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 118/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 119/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 120/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 121/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 122/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 123/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 124/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 125/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 126/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 127/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 128/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 129/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 130/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 131/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 132/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 133/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 134/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 135/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021 136/136 Zdroj: Deník/Petr Widenka Hrady CZ – LIGHT-Hradec nad Moravicí 20.8. 2021

Pivo se bude na festivalu čepovat do vratných zálohovaných kelímků, samozřejmostí bude i třídění odpadu. Festival také letos posouvá laťku v komfortu ubytování. Opět bude k dispozici VIP kemp Plus s postaveným stanem, karimatkami a spacáky, nově lze nocovat i ve dvouložnicových stanech pro čtyři osoby. Vstupenky na VIP kemp Plus – Family jsou tak vhodné třeba pro rodiny s dětmi nebo čtyřčlenné party kamarádů a jsou navíc i cenově zvýhodněné. „Samozřejmostí zůstávají placené VIP kempy se sprchami a splachovacími toaletami, festival nabídne i úschovny kol, zavazadel a klasické stanové městečko zdarma. Chybět nebudou wifi zóny v areálu festivalu,“ dodává Klára Bobková.

Na letošní sezónu si zámky Raduň a Hradec nad Moravicí nestěžují

Lístky mohou zájemci zakoupit v síti Ticketstream na www.hrady.cz/vstupenky. Vstupenky na pátek lze do 17. srpna zakoupit za 1000 korun, na sobotu pak za 1100 korun, permanentku za oba dva potom za 1750 korun. Na místě bude stát vstupné na pátek 1100 korun, na sobotu 1200 korun a permanentka 1900 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Více informací třeba o „pobytových balíčcích“ na www.hradycz.cz.

Speciální noční vlak

Po konci programu bude z Hradce nad Moravicí vypraven do Opavy speciální noční vlakový spoj, pro návštěvníky festivalu bude zdarma. Organizátoři se na tom domluvili spolu s Českými drahami. Z pátku 18. na sobotu 19. srpna odjíždí vak z Hradce v 1.30 a do Opavy přijede v 1.45 hodin. Ze soboty 19. na neděli 20. srpna pak odjíždí vlak z Hradce v 0.20, do Opavy dorazí v 0.35. Více informací lze najít na www.hradycz.cz/prakticke/doprava.

Kdo kdy vystupuje?

Pátek 18. srpna, areál se otevírá v 15.30

O2 Stage

16:00 - 16:45 Sofian Medjmedj

18:15 - 19:15 Majk Spirit

20:15 - 21:15 Gaia Mesiah

23:15 - 00:30 Anna K.

Kooperativa Zelená stage

17:00 - 18:00 Michal Hrůza

19:30 - 20:00 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

21:30 - 23:00 Kryštof

Sobota 19. srpna, areál se otevírá v 10.30



Kooperativa Zelená stage



11:00 - 11:45 Pam Rabbit



13:15 – 14:15 Kurtizány z 25. avenue



15:45 - 16:45 Cocotte Minute



18:15 - 19:15 Dymytry



20:45 - 21:45 Mirai



O2 Stage



12:00 - 13:00 Tomáš Klus



14:30 - 15:30 No Name



17:00 - 18:00 Skyline



19:30 - 20:30 Wanastowi Vjecy



22:00 – 23:20 Kabát