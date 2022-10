„Jsme neuvěřitelně vděční lidem, co jim stojí za to trávit svůj volný čas právě s námi, a tak nějak tuším, že tím, co proběhlo zdaleka nekončíme,“ říká frontman kapely Mirai Navrátil a ohlašuje podzimní halové tour 2023. V hokejových stadionech se představí Mirai v Pardubicích, Plzni, Ostravě, Brně a Liberci.

„Splnili jsme si sen. A dokonce dvakrát ve vyprodané největší české hale. Když se nad tím člověk zamyslí a vrátí se v čase pár let zpět, je to úplný sci-fi,“ říká s dojetím zpěvák Mirai Navrátil a spolu s Šimonem Bílým, Michalem Stulíkem a Tomášem Javůrkem děkuje všem fanouškům, že kapele umožnili zrealizovat vysněný koncert.

„Příští rok se pokusíme to celé poposunout zas o kousek dál. Zkusíme tuhle O₂ show s veškerou tou parádou a dalšími upgrady, na které máme rok, dovézt v rámci podzimního turné 2023 do Ostravy, Brna, Pardubic, Liberce a Plzně. Kam jinam než do největších hokejových hal po republice,“ láká Mirai všechny své příznivce.

„Bude to výzva, protože ten plán zahrnuje ještě o třetinu více lidí než letos, ale bude to naše výkladní skříň. Celé to spustíme na přelomu října a listopadu, tak buďte ve střehu,“ uzavírá s úsměvem Navrátil.