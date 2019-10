Každá kapela sní o vydání desky a opavská Naděje se jí pod názvem Svědomí dočkala.

Skupina Naděje: Petr Cieplý, Filip Najser, Tomáš Pavlíček (odpředu). | Foto: Tomáš Krist

Slavnostně ji pokřtí v sobotu 26. října v KD Na Rybníčku. „Dlouho jsme přemýšleli, jak naše první CD vydat, až přišel kytarista Filip Najser s nápadem uspořádat největší koncert, jaký jsme kdy v Opavě udělali, a cédéčko pokřtít na něm,“ říká frontman skupiny Petr Cieplý. Večer zahájí v 18 hodin akustické vystoupení mikulovské skupiny Mech. Lístky lze zakoupit v předprodeji za 199 korun, děti do 12 let mají vstup v doprovodu rodičů zdarma. (jih, am)