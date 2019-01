Opava - Téměř po dvou letech se Karel Plíhal vrací zpátky k činnosti, které se dobrovolně věnuje od svých dvaceti let, což je koncertování. Po úspěšném pořadu Nebe počká - nazvaném podle posledního Plíhalova alba písniček Josefa Kainara - představí divákům pořad s jednoduchým názvem Karel Plíhal.

Karel Plíhal | Foto: Archiv hudebníka

V Opavě vystoupí dnes od devatenácti hodin v minoritském klášteře.

„Takhle dlouhou přestávku jsem ještě nikdy neměl, vyzkoušel jsem si to, stačilo. Už se těším do terénu. Kromě obvyklých písniček a básniček budu postupně venčit písničky z připravované desky Vzduchoprázdniny, která vyjde na jaře příštího roku. Tuto desku bych rád prezentoval živě se skupinou. Už se těším,“ říká Karel Plíhal.

Dostane se i na starší písničky, protože letos je to už třicet let, co se Karel Plíhal poprvé objevil na pódiu. Diváci se mohou těšit také na nové básničky, které jsou již tradičně samozřejmou součástí každého koncertu.

Knížka básniček Karla Plíhala Jako Cool v plotě je od letošního září opět v prodeji a diváci si ji mohou koupit i na koncertech.

(ans, hla)