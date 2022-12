„Je mi to jedno, protože je to jeho věc. Nejsem kádrovák, Jsem posluchač. Já vím, co on složil, a přijde mi, že on je vrchol vůbec toho, co lze v tomto oboru dosáhnout. Lepší písničky? To bych musel dlouho přemýšlet. Protože on napíše hudbu, text, ještě to hraje na heligonku nebo na kytaru. A když si něco pouštím na cestách, tak toho Jarka tam mám hodně,” odpověděl.

„Ať si dělá, co chce, je to jeho rozhodnutí. Jeho trošku dráždí a baví, když udělá něco kontroverzního, a sleduje reakce. Protože on je natolik silná osobnost, on natolik umí svoje řemeslo, a to umění, které dělá, je na takové úrovni, že on šťouchá klackem do lidí a pak se baví tím, co píšou o Nohavicovi, co zase napsal. A když na to někde narazím, tak se tím bavím stejně, jako ten Jarek. Jak říká Václav Klaus, někdy zdvihnu obočí, ale to je tak všecko. On to má v hlavě srovnané, a kdyby ho nemlátili klackama, tak by mu to chybělo,” řekl Karel Šíp na adresu ostravského písničkáře.

Ne, báseň Pro lásku boží nenapsal Nohavica. Šlo o jeho podporu, tvrdí její autor

Na konci listopadu zveřejnil YouTube kanál Jany Bobošíkové a Hany Lipovské nazvaný Aby bylo jasno Nohavicovu virtuálku, ve které se trefuje do amerického prezidenta Joea Bidena a „potřeby“ západních zemí konzultovat své kroky se Spojenými státy - více zde.

V březnu písničkář čelil v souvislosti s převzetím Puškinovy medaile z rukou Vladimira Putina v roce 2018. Nohavica již dříve prohlásil, že si ji nechá. Podle svých slov ji nedostal za válčení, ale zpívání.