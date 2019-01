Opava - Architektura, která by měla zůstat nezměněna a zachována pro další generace. V tomto duchu se nese kniha Hodnoty, které chráníme. Podrobně se snaží zmapovat existenci památkové zóny, která je v Opavě už od roku 1992.

Na knize se podílel autorský tým. | Foto: archiv města

Na publikaci se podílel autorský tým, jehož členové jsou spjati s oblastí památkové péče, ať už jako politici, pedagogové či architekti. Konkrétně jsou jimi Šárka Borovcová, Václav Hájek, Dalibor Halátek, Lucie Langerová, Hana Pavelková, Dalibor Prix, Romana Rosová, Lubomír Rychtár a Michal Zezula.

Kniha byla rozdělena do čtyř částí. Jedna se věnuje urbanistickému vývoji, druhá památkové ochraně města a třetí utváření podob města. Čtvrtá obsahuje rozhovory, a to s architektem Janem Kovářem, památkářkou Danou Kouřilovou, občanem Jiřím Siostrzonkem a politikem Pavlem Mališem.

„Plošná památková ochrana přichází nejen do Opavy na počátku 90. let. Vyhlašování městských památkových zón v té době odráželo výrazný obrat společnosti v přístupu k architektonickému dědictví. V normalizačním období byla ale jejich ochrana realizována jen v případě omezeného počtu městských památkových rezervací, zatímco ve většině dalších postupně mizely celé ulice a domovní bloky.

Uplynulých dvacet let je oproti tomu dobou, kdy, až na jednotlivé excesy, nebylo centrum Opavy postiženo demolicemi historických staveb a kdy naopak město i soukromí majitelé domy opravovali a provedena byla také rekonstrukce většiny veřejných prostranství a komunikací," uvedl k publikaci jeden z autorů a ředitel Národního památkového ústavu v Ostravě Michal Zezula, který při křtu knihy vedl v klubu Art přednášku stejně jako Michal Hájek.

Jako hosté pak byli pozváni Dalibor Halátek, Lucie Langerová a Dana Kouřilová. „Naším cílem bylo ohlédnout se za tím, co se v uplynulých dvaceti letech při památkové podpoře podařilo, i za tím, co má k ideálnímu stavu daleko. Současně jsme ale chtěli formou srozumitelnou co nejširšímu spektru čtenářů ukázat, na jakých základech památková péče v Opavě stojí, do jakých oblastí zasahuje a k čemu směřuje," uzavřel Zezula.