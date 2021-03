Přibližuje řadu vzpomínek pedagoga, spisovatele a folkloristy Jana Rohla i jeho působení v opavském Slezském studijním ústavu, kde se v komplikovaných letech po druhé světové válce podílel na vytváření českých vědeckých a vzdělávacích struktur ve Slezsku a na severní Moravě. Autor zasvěceně a čtivě popisuje počátky opavského výzkumného pracoviště na pozadí nastupujícího komunistického režimu. Druhá část vzpomínkové publikace věnuje své práci na ostravské hornické střední škole na počátku 50. let 20. století.

Ve druhé publikaci vydal historik Kamil Rodan pod názvem Listy lásky, víry a naděje korespondenci slezského etnografa a folkloristy Antonína Satkeho se svou snoubenkou Vlastou Kurkovou a dalšími rodinnými příslušníky v době od srpna 1957 až do května 1962. Kniha je unikátním pohledem do jeho soukromí v těžkém životním období, kdy byl jako věřící obětí vykonstruovaného procesu, ve kterém byl odsouzen na 4,5 let vězení. Na svobodu se vrátil až po amnestii v květnu 1962. Jeho dopisy, a jiné písemnosti, pocházející ze soukromých sbírek, umožňují poprvé analyzovat myšlenkový svět člověka a vědce spjatého se slezskou krajinou a jejím lidem. (jih)