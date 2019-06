Julie Urbišová žije už přes deset let v New Orleans, kde působí jako novinářka na volné noze. Nyní představí svou novou knihu Doma v Nola.

JULIE URBIŠOVÁ (uprostřed) navštívila také charitní Kavárnu pro Radost v Opavě. | Foto: Archiv Charity Opava

Do Ameriky přijela v roce 2007 na výměnný pobyt a brzy se tam vrátila natrvalo. „Zdejší život a kultura jsou natolik pestré, že dělají z New Orleansu jedno z nejzajímavějších amerických měst,“ tvrdí kobeřická rodačka. Nejlepší příběhy a reportáže, doplněné o texty z běžného života, vybrala do své knihy s názvem Doma v Nola, což je místní a často používaná zkratka pro New Orleans, Louisiana.