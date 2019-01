Areál Československého opevnění ožije swingem

Darkovičky /POZVÁNKA/ - Chtěli byste se podívat do 30. let minulého století? Alespoň z části se budete moct vrátit v čase už tuto neděli. Slezské zemské muzeum zve totiž do Areálu československého opevnění v Hlučíně Darkovičkách na akci s názvem Darkovičky v rytmu swingu.

V Darkovičkách se v neděli vrátíte do minulosti. | Foto: archiv SZM

V neděli bude v Darkovičkách k vidění prostředí, které má vyvolávat pocit doby dokončení pevnostních objektů určených k obraně Československa, jeho státní svrchovanosti a územní nedotknutelnosti. Organizátoři lákají na to, že by mělo připomínat nejen dobový životní styl, ale i napjatou atmosféru v pohraničí a poslední okamžiky před začátkem války. A na co všechno se mohou příchozí těšit? Na komentované prohlídky pevnostních objektů, ukázky výcviku policejních koní, bojové ukázky v podání profesionálních filmových kaskadérů a ukázku historické i současné vojenské a policejní techniky. Svou show předvede také Železný Zekon, předvede se kapela Stanley´s Dixie Street Band a zatančí se dobové tance. Na své si přijdou také děti, které si budou moct vyzkoušet jízdu na ponících. Darkovičky v rytmu swingu jsou konané v rámci Měsíce technických atraktivit, které pořádá Agentura pro regionální rozvoj a také jednou z akcí tak zvaného Fajneho léta, jež se koná na podporu Technotrasy, což je dvanáct turisticky zajímavých technických památek Moravskoslezského kraje. Akce začíná ve čtrnáct hodin a konat se bude za každého počasí. Za základní vstupné zaplatíte čtyřicet korun, zlevněné stojí dvacet korun a za rodinné dáte devadesát korun.

Autor: Klára Jarošová