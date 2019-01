/POZVÁNKA/ Hradecký slunovrat Winter Edition 2016 se koná v sobotu 5. listopadu od 18 hodin v sále Velké dvorany Červeného zámku.

Laco Deczi | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Jeho hvězdou bude trumpetista Laco Deczi se svou kapelou Celula New York. Zajímaví budou však i další účinkující. Koncert v podobě jednočlenného orchestru Circus Ponorka zajistí skladatel, producent, zpěvák a kytarista Honza Ponocný.

Divácký úspěch jistě zaznamenají i The Honzíci v trampské parodii dotažené do detailů. Nové album zde pokřtí skupina Expedice Apalucha a ke kořenům blues vrátí návštěvníky brněnská kapela The Weathermakers.

