Opava /POZVÁNKA/ - Opavský Dům umění se pomalu, ale jistě, chystá na další výstavu. Středobodem se tentokrát stane architektura. Její autoři ze Speciálního výchovného centra pro neslyšící a nedoslýchavé v Ratiboři představí ve slezské metropoli expozici týkající se významných staveb Horního Slezska.

Jeden z exponátu výstavy. Budova se nachází v polské obci Dobrodzien. | Foto: archiv

Čtyřiačtyřicet exponátů

Celá výstava nese název Neznámý modernismus, architektura Horního Slezska v meziválečném období. Návštěvníci se budou moci blíže seznámit s architektonickými skvosty, které se nachází v oblasti bývalého Horního Slezska. Ať už na území Polska nebo České republiky.

Celý projekt zachycuje celkově čtyřiačtyřicet objektů, které jsou zobrazeny prostřednictvím fotografií, plánů a textových komentářů. Na výstavu se již velice těší i galerista Domu umění Martin Klimeš. „Předně musím říct, že na vlastní oči jsem ji ještě neviděl. Stoprocentně ovšem vím, že expozice bude zahrnovat jednak veřejné a jednak soukromé budovy spjaté s modernistickou architekturou," konstatoval právě Martin Klimeš.

Na tomto místě si je záhodno vytyčit, co všechno vůbec do této architektonické kategorie zařadit lze. Pokud se domníváte, že modernistická architektura je o přepychových vilách a zámcích „podnikatelského baroka", jste na velkém omylu. Martin Klimeš se vše pokusil demonstrovat na příkladu.

„Zmíním například práci významného rakouského architekta Leopolda Bauera. V Opavě vyprojektoval obchodní dům Breda nebo kostel svaté Hedviky. Podobné stavby se pokusí prezentovat i tato výstava," poznamenal galerista opavského Domu umění a ještě dodal: „Byť zatím nemůžu říct, co všechno se bude vystavovat, myslím, že na některé stavby z Opavy se podle mého skutečně dostane."

Výstava potrvá až do půlky června

Martin Klimeš se tak trochu oklikou dostal k základní premise celé expozice. Její autoři z řad studentů výchovného centra pro nedoslýchavé se snaží zdůraznit, že mnohdy podceňované budovy kolem nás mají svou hodnotu a význam. A to i když se jedná o moderní architekturu. Výstava chce poukázat na to, že i o něco takového by se mělo pečovat.

Autoři expozice vytvořili také vícejazyčný katalog, který mapuje dějiny modernistické architektury na území bývalého Horního Slezska. Pokud se do Domu umění na výstavu chystáte, mějte na paměti, že bude zahájena slavnostní vernisáží v pondělí 4. června od 11 hodin. Potrvá až do pátku 15. června. Otevřeno bude každý den. Vždy mezi 10. až 18. hodinou.

Petr Dušek