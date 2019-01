/POZVÁNKA/ Podruhé se sjedou příznivci metalu na jednodenní festival zvaný Sádekfest, který proběhne v sobotu 27. srpna v místním parku. Ten bude návštěvníkům otevřen již od pátku.

Ilustrační foto | Foto: Richard Kutěj

První kapela se na pódiu představí v sobotu mezi 14. a 15. hodinou a celým programem bude provázet zkušený moderátor tuzemského rockového rádia. Vstupenky v ceně 120 korun bude možno zakoupit pouze na místě.

Dohromady vystoupí devět skupin, a to jak z České republiky, tak i ze zahraničí. Ačkoli úplně nezapadá do škatulky „metalová", jednou z kapel na Sádekfestu bude ostravská punková formace Ztráta paměti. Ostravu bude dále reprezentovat Have the munchies, kteří vystupují především na severní Moravě.

Z Českého Těšína pochází grindcorová kapela Greedhale a doslova domácké prostředí budou mít Apathy again, kteří za pořadatelstvím festivalu stojí. Mezi dalšími tuzemskými skupinami, které se představí budou brněnští Fatality a z Václavova u Bruntálu pak přijede kapela Demage. Festival přivítá také polské interprety, a to skupiny Hexadecimal a Thy disease.

Své zastoupení bude mít také slovenská scéna díky účasti košických Wastage, kteří v loňském roce sklidili na festivalu velký úspěch. Nejdále to do Sádku bude mít kapela Vulvathrone, která přijede až ze Slovinska.

Během festivalu nebude chybět bohaté občerstvení, mimo jiné bude k dispozici také profesionální kuchařka, která kromě klasických jídel připraví také pokrmy pro vegetariány. Součástí programu budou také soutěže o zajímavé ceny.