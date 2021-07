Festival a rockeři se na kylešovické letiště přivalí už v pátek 23. a v sobotu 24. července. A rozhodně to opět nebude nic pro „fajnovky“, protože festival znovu nabídne plnohodnotnou rockovou „řež“.

„Lidé jdou na festival hlavně kvůli vystoupením kapel, po dlouhé době konečně naživo, to nám všem hodně chybělo a v naší sestavě jsou velká jména české a slovenské rockové scény. Kromě konzumace muziky ušima a očima si budou moci návštěvníci také sami zahrát. Na festivalu bude hudební zkušebna Kikstart, která připraví nástroje, takže bude možné si vyzkoušet, jak „jednoduché“ je hrát třeba na bicí nebo elektrickou kytaru. Novinkou je i zóna Těžká pohoda. Když si do ní lidé koupí vstupenky, mají prioritní vstup bez fronty u vstupu, ohraničený prostor s party stanem, s místy k sezení a vlastním stánkem s občerstvením i toaletami. To je určitě moc fajn,“ přibližuje nám generální ředitel mediální skupiny POHODA Roman Jeřábek. Letošní ročník bude legendární, protože se na něm zároveň oslaví jubilejní 10. narozeniny Rádia Čas Rock.

Neotálejte, lístky rychle mizí

Loni se festival kvůli covidu konat nemohl. Vstupenky, které si lidé minulý rok pořídili, zůstávají v platnosti pro letošek, důležité je ale mít na lístku nepoškozený čárový kód. Kapacita akce je letos kvůli vládním nařízením omezena na pět tisíc návštěvníků a vstupenky rychle mizí.

Soutěž o lístky má připravenou také Deník, podrobnosti zveřejníme na našem webu již brzy.

„Je vidět, že rockeři jsou po živé muzice hladoví. Aby ne, všem nám to chybělo. Reakce v telefonátech, mailech i v příspěvcích na sociálních sítích jsou pozitivní a natěšené, z toho máme radost. Obecně je na festivalu vždy skvělá atmosféra, tu dělají bezva lidi, kteří tam chodí. Aktuálně nám v předprodeji zbývá asi 700 vstupenek. Jsme omezeni maximální možnou kapacitou, stanovenou protiepidemickými nařízeními, takže bych nákup vstupenek neodkládal,“ pokračuje Roman Jeřábek.

Areál se pro návštěvníky otevře v pátek od 15 a v sobotu od 11 hodin. Páteční program obstarají Adobre, Lautr, Jasná páka, Traktor, Dymytry a Legendy se vrací. V sobotu se představí Inner Empire, Dorien, Helpness, Gate Crasher, XIII. století, Tublatanka, Arakain, Bijouterrier a YBCA.

Kromě předprodeje v síti Ticketstream jsou lístky k dostání v restauraci U Chovatelů v Kylešovicích, v trafice Camel na Horním náměstí v Opavě a v nápojovém centru Zlatovar Express v Kateřinkách.

Kyvadlová doprava zdarma

Ve spolupráci s Městským dopravním podnikem Opava (MDPO) zařídili organizátoři Holby Rock na grilu kyvadlovou dopravu na festival a z něj, která bude zdarma. Autobusy pojedou z východního nádraží až na letiště.

„Autobusy budou zastavovat na všech stálých zastávkách mezi opavským východním nádražím a letištěm. Máme zkušenost, že kromě zastávek řidiči nabírají lidi mířící na festival i cestou mimo ně. V MDPO jsou fajn lidi a jsme za spolupráci s nimi rádi,“ upřesňuje.

Připraveny budou zdarma i dvě stanová městečka, jedno v areálu restaurace U Chovatelů, další vyroste mezi festivalovým areálem a parkovištěm.

Pravidla

Návštěvníci festivalu budou muset dodržovat platná epidemiologická opatření. „Ta se průběžně mění, takže doporučujeme sledovat aktuality na Covid portálu – covid.gov.cz.

Určitě bude nezbytné mít s sebou potvrzení o bezinfekčnosti – negativní test, potvrzení o očkování nebo prodělání Covidu-19 pro případnou kontrolu Krajskou hygienickou stanicí. Je to stejné jako například při návštěvě restaurace. Čekají nás dva báječné dny plné muziky a zábavy, myslím, že proto stojí za to udělat takovou maličkost, jako je třeba antigenní nebo PCR test,“ dodává Roman Jeřábek.

Veškeré další informace jsou k dispozici na www.casrock.cz/rock-na-grilu.