První den vystoupí v Hradci nad Moravicí Naděje, Sto zvířat, The Agony, Mydy Rabycad, Michal Hrůza, Arakain s Lucií Bílou, Anna K. nebo Rybičky 48, chybět nebude ani tradiční karneval s vyhlášením nejlepších masek.

Sobotní program nabídne koncerty v podání kapel No Name, Wohnout, zpěváka Kamila Střihavku s kapelou The Leaders, skupiny PSH, Visací zámek, Jelen, Mirai, Trautenberk, zpěvačku Elis Mraz, představí se i rapper Marpo s Troublegangem, Dymytry, Kryštof a festivalovou tečku pak napíše skupina Harlej.

Co se zázemí týká, přibudou dětské koutky, návštěvníci mohou využít ubytování ve VIP kempu PLUS, VIP kempu se sprchami a splachovacími toaletami i klasického stanového městečka, které je zdarma.

„Samozřejmostí je obchod s potravinami, úschovny kol či zavazadel, wi-fi zóny a bankomat v areálu. K lepší orientaci přispěje návštěvníkům opět festivalová aplikace,“ říká Klára Mixová z tiskového servisu festivalu.

V ceně lístku na Hrady CZ je vždy vstup na hrad zdarma. „Letos navíc sobě i ostatním nadělujeme ekologičtější přístup k životnímu prostředí, v areálech se bude třídit odpad a kelímky na pivo budou vratné,“ dodává Klára Mixová.